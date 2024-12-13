Ця проста спеція спалює жир та допомагає швидше скинути вагу
Спеції здатні впливати на здоров'я і обмін речовин, зокрема, сприяючи схудненню. Каєнський перець може пригнічувати апетит та сприяти втраті ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Каєнський перець є фантастичним джерелом антиоксидантів та інших рослинних сполук, які захищають клітини та зміцнюють здоров’я. Спеція не тільки смачна та корисна, але й може допомогти схуднути.
Прискорює метаболізм
Такий перець містить сполуку під назвою капсаїцин, яка може підвищити виробництво тепла та метаболізм тіла, сприяючи спалюванню жиру.
Доктор медичних наук Анна Тейлор розповіла, що капсаїцин також є активним інгредієнтом у багатьох методах лікування артриту та болю в м’язах.
Деякі дослідження показують, що капсаїцин діє як термогенна хімічна речовина, яка може виробляти тепло, стимулюючи метаболізм і допомагаючи спалювати жир.
Пригнічує апетит
Каєнський перець може допомогти вам схуднути через пригнічення апетиту.
Деякі дослідження показали, що капсаїцин діє на гіпоталамус - частину мозку, яка контролює відчуття голоду та насичення. Люди, які дотримуються дієти, багатої гострою їжею, як правило, їдять менше їжі протягом дня.
Каєнський перець (фото: wikipedia)
Високий вміст антиоксидантів
Також відомий своїм потенціалом для підвищення імунітету. Окрім протизапальної дії капсаїцину, каєнський перець також є чудовим джерелом каротиноїдів, у тому числі бета-каротину - потужного антиоксиданту, який може допомогти запобігти пошкодженню вільними радикалами.
Високий вміст вітаміну А у перці також підтримує імунну функцію.
Універсальний інгредієнт
Таку спецію легко включити у свій раціон. Використовуйте його для соусів, рагу та інших страв. Посипте супи, яйця та картоплю фрі.
Попри всю користь, каєнський перець не може замінити здорове харчування та спосіб життя. Ефекту недостатньо, щоб подолати нездорову дієту. Але як частина поживного плану харчування гостра їжа може пригнічувати апетит і сприяти втраті ваги.
Додамо, що плоди мають сильно виражений пекучий смак завдяки вмісту капсаїцину (ступінь пекучості залежить від сорту). Форма плоду типова для овочевих перців, проте його розмір досягає найменших значень.
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