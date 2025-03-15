Ця поширена звичка вдома різко збільшує ризик серцевої недостатності

Як сидячий спосіб життя шкодить здоров'ю

Лікар Тіффані Марі Хендрікс розповів, що проведення тривалого періоду часу з мінімальною фізичною активністю, особливо сидячи або лежачи, дуже шкодить здоров'ю.

Цей поширений стан, також відомий як застійна серцева недостатність і розвивається, коли ваше серце не перекачує достатньо крові для задоволення потреб організму. Тому занадто багато сидіння може напружувати серце.

Підвищується кров’яний тиск

Тривале сидіння зменшує скорочення м’язів, які важливі для хорошого кровообігу. Коли кров накопичується в нижніх кінцівках, кровообіг сповільнюється, що призводить до підвищення тиску в артеріях і венах.

Це може призвести до підвищення артеріального тиску, тому серцю доводиться працювати більше, щоб перекачувати кров до решти тіла. З часом це напруження може спричинити потовщення та збільшення лівого шлуночка серця, збільшуючи ризик серцевого нападу та недостатності.

Виникає запалення

Сидячий спосіб життя сприяє запаленню в усьому тілі. Хронічне запалення викликає пошкодження кровоносних судин і прискорює атеросклероз, тобто накопичення бляшок в артеріях.

Це викликає занепокоєння, оскільки накопичення бляшок всередині артерій зменшує кровообіг і може збільшити ризик інсульту, серцевого нападу чи інших захворювань.

Сприяє резистентності до інсуліну

Відсутність фізичної активності погіршує здатність організму регулювати рівень цукру в крові, що призводить до інсулінорезистентності.

Інсулінорезистентність, якщо її не лікувати, може призвести до розвитку діабету 2 типу, який характеризується хронічно високим рівнем цукру в крові. З часом високий цукор в крові пошкоджує кровоносні судини та сам серцевий м’яз.

Що варто робити

Більше рухайтеся та менше сидіть

Регулярна фізична активність зміцнює все тіло, включаючи серце. Варто включати перерви на прогулянку, підйом сходами та використання столу стоячи, коли це можливо.

Припинення тривалого сидіння рухами кожні 30-60 хвилин може покращити кровообіг і зменшити фактори ризику серцевої недостатності.

Виділіть час для фізичних вправ

Навіть 150 хвилин фізичних вправ середньої інтенсивності на тиждень (таких як швидка ходьба, їзда на велосипеді або плавання) можуть значно знизити ризик серцевої недостатності.

Це можна розбити на три 50-хвилинні сеанси тренування на тиждень або коротші 20-хвилинні тренування щодня.

Дотримуйтеся здорової для серця дієти

Дієта, багата цілісними продуктами з мінімальною обробкою, може допомогти зменшити запалення, захистити кровоносні судини та підтримувати здоровий рівень цукру в крові.

Дослідження показують, що дієти, багаті фруктами та овочами, нежирними молочними продуктами, цільнозерновими продуктами, птицею, рибою, горіхами та насінням, пов’язані з меншим ризиком серцевих захворювань.

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