Ця поширена проблема у будинках викликає втому та шкірні інфекції

Небезпека цвілі полягає в тому, що вона алергенна і токсична. Тому може викликати ряд проблем зі здоров'я, якщо її вчасно не позбутися у будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американської медсестри Джеймі Арройо.
Виявлення цвілі на ранніх стадіях є важливим для запобігання її поширенню. Є кілька ознак, які можуть свідчити про наявність цвілі в вашій оселі:
@hopewellfamilycare Mold sucks. Do you have any of these symptoms? #mold #moldtoxicity #moldawareness Original sound - SHIMA
Раніше ми повідомляли, наскільки шкідливо ходити вдома босоніж.
Також педіатра називала досить поширену проблему, яка виникає у дітей.