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Ця поширена проблема у будинках викликає втому та шкірні інфекції

Як цвіль шкодить здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Небезпека цвілі полягає в тому, що вона алергенна і токсична. Тому може викликати ряд проблем зі здоров'я, якщо її вчасно не позбутися у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американської медсестри Джеймі Арройо.

Які симптоми мають насторожити

Як розпізнати цвіль в будинку

Виявлення цвілі на ранніх стадіях є важливим для запобігання її поширенню. Є кілька ознак, які можуть свідчити про наявність цвілі в вашій оселі:

  • Поява плям на стінах або стелі. Цвіль часто проявляється у вигляді чорних, зелених або сірих плям на поверхнях 
  • Неприємний запах. Цвіль часто супроводжується затхлим запахом, який може бути відчутним у приміщеннях з поганою вентиляцією 
  • Зміна кольору та структури поверхонь. На уражених цвіллю поверхнях може з'явитися пожовтіння або відшарування фарби
@hopewellfamilycare Mold sucks. Do you have any of these symptoms? #mold #moldtoxicity #moldawareness Original sound - SHIMA

Раніше ми повідомляли, наскільки шкідливо ходити вдома босоніж.

Також педіатра називала досить поширену проблему, яка виникає у дітей.

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