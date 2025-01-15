Ця поширена проблема у будинках викликає втому та шкірні інфекції

Небезпека цвілі полягає в тому, що вона алергенна і токсична. Тому може викликати ряд проблем зі здоров'я, якщо її вчасно не позбутися у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американської медсестри Джеймі Арройо.

Які симптоми мають насторожити

Медсестра стверджує, що втома, головні болі, часті застуди, вушні та шкірні інфекції можуть бути ознаками впливу цвілі на організм.

Таким чином, доцільно періодично оглядати приховані куточки будинку, щоб переконатися, що цвілі немає.

Варто знати, що цвіль виробляє алергени - речовини, які можуть спричинити алергічну реакцію. Вони також можуть виробляти подразники, а іноді й токсичні речовини.

Вдихання або торкання спор цвілі може спричинити алергічну реакцію, наприклад: чхання, нежить, почервоніння. очі та висип на шкірі. Важливо, що цвіль також може викликати напади астми.

Вогкість і пліснява в першу чергу впливають на дихальні шляхи та легені, але вони також можуть шкодити очам і шкірі. Вплив вогкості та плісняви ​​на органи дихання може спричинити серйозні захворювання.

Серед потенційних винуватців появи цвілі у будинку визначають:

протікання труб

вологість у підвалах або на першому поверсі

протікання даху або несправні віконні рами

конденсат

Як розпізнати цвіль в будинку

Виявлення цвілі на ранніх стадіях є важливим для запобігання її поширенню. Є кілька ознак, які можуть свідчити про наявність цвілі в вашій оселі: