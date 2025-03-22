Ця поширена помилка в душі може призвести до інфекції та втрати зору

Приймати душ або купатися в контактних лінзах небезпечно для здоров’я очей. Вода з-під крана може містити бактерії, які потрапляють під лінзу й можуть викликати серйозні інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що станеться, якщо прийняти душ у контактних лінзах

Офтальмолог Джеймс Келлі розповів, що вода з-під крана нестерильна і може містити шкідливі мікроорганізми. Н авіть короткочасний вплив серйозно підвищує ризик інфікування, що може призвести до сильного болю, рубців та навіть втрати зору.

Найкраще зняти лінзи перед прийняттям душу. Або ж тримайте очі закритими якомога довше, а потім використовуйте "штучні сльози без консервантів", щоб вимити будь-які потенційні забруднення.

До того ж в ода може змінити форму м’яких контактних лінз, роблячи їх незручними або менш ефективними.

М'які контактні лінзи пористі, що робить їх зручнішими для носіння, але вони також сприяють швидкому вбиранню води. Отже, якщо ви приймаєте душ із контактними лінзами, то вони можуть набрякнути та змінити форму.

Вода у ванні також може містити залишки мила та шампуню, які можуть потрапити під лінзи, що призведе до подразнення або інфекції.

Потирання або інший дотик до очей мокрими руками з ванни також може призвести до потрапляння забруднень. Те саме стосується бризок води в обличчя, навмисно чи випадково.

Що робити, якщо вода потрапила в очі

Якщо вода потрапила в очі під час душу, то зніміть контактні лінзи, а потім очистіть область очей сольовим розчином.

Ніколи не промивайте та не зберігайте свої контакти у водопровідній воді - вона нестерильна і може занести шкідливі мікроорганізми. Якщо у вас часті очні інфекції, подумайте про перехід на щоденні одноразові лінзи, щоб мінімізувати ризик зараження.

Найбільші ризики для тих, хто носить контактні лінзи, пов’язані з поганими гігієнічними звичками. Наприклад, спати в контактних лінзах, не мити та не сушити руки перед тим, як їх брати або використовувати щось, крім розчину для контактних лінз, для чищення та зберігання.

Як довго можна носити лінзи

Тривалість носіння контактних лінз залежить від їхнього типу та рекомендацій виробника:

одноденні лінзи - їх можна носити до 12-16 годин, але бажано не більше 8-10 годин, щоб очі не пересихали

двотижневі та місячні лінзи - у середньому 8-12 годин на день, після чого їх потрібно знімати й очищати

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