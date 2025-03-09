Ця популярна у мережі дієта сильно збільшує холестерин в організмі: всі деталі

Що відомо про дієту

Дієта хижака або карнівор - це модний тренд, де пити можна лише воду, а їсти - виключно продукти тваринного походження (мʼясо, рибу, яйця, деякі молочні продукти, сало, масло та сіль). Жодних шоколадок, каш, бобових, горіхів чи насіння

"Прихильники цієї дієти обіцяють схуднення, підвищення енергії, лікування аутоімунних захворювань і навіть зростання рівня тестостерону", - зазначила експерт.

Приклад меню на день складає:

Сніданок: яєчня з трьох яєць із беконом

Обід: яловичі ребра з морською сіллю

Вечеря: запечена форель із морською сіллю та перцем

Перекус: кістковий бульйон

Чим шкідливе таке харчування

За словами експерта, така дієта шкідлива, тому, що вона незбалансована та може призвести до:

﻿﻿підвищеного рівня холестерину

﻿﻿закрепів

﻿﻿раку кишківника

﻿﻿проблем із нирками

﻿﻿розладів харчової поведінки через жорсткі обмеження

Схуднення можливе, але не через "святе м'ясо". Так, на карнівор-дієті можна схуднути, але це не магія мʼяса, а банальний дефіцит калорій", - доадад нутриціолог.

Втрата ваги можлива, тому під час такого харчування ж﻿ири та білки будуть добре насичувати організм. ﻿﻿﻿З раціону прибирають продукти, які найчастіше переїдають люди: солодощі, цукор, снеки.

﻿﻿﻿Чим довше людина їсть однотипні продукти, тим менше вони їй смакують, і в результаті їсть менше.

40-річний американець теж відчував приплив енергії та ясність розуму, дотримуючись карнівор-дієти протягом 8 місяців. Однак, потім звернувся до лікаря, бо його тіло стало жовтим.

Що станеться з організмом після дотримання карнівор-дієти (фото: instagram.com/olhadorosh)

В результаті лікарі виявили у нього підшкірні відкладення холестерину. Його аналіз крові показав рівень холестерину 1000 мг/дл (при нормі до 300 мг/дл). Діагноз - ксантелазми.

Не варто тестувати екстремальні дієти, коли раціон звужується до однієї групи продуктів, то це не на користь.

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