Ця популярна біо-добавка може викликати ураження печінки у деяких людей: хто у зоні ризику

Що відомо про зелений чай

Зелений чай є одним із найпопулярніших напоїв у світі.

Вважається, що антиоксиданти в ньому здатні запобігти багатьом хворобам.

Екстракт зеленого чаю - це добавка, отримана з рослини зеленого чаю, яка містить більшу кількість катехінів у порівнянні зі звичайним чаєм у пакетиках.

Катехіни - це природні хімічні речовини рослинного походження, що містяться в харчових та лікарських рослинах.

Чому екстракт зеленого чаю може бути небезпечним

Тривале вживання високих доз екстракту зеленого чаю обіцяє захист від раку, серцево-судинних захворювань, ожиріння та діабету 2 типу, але також може спровокувати пошкодження печінки.

Дослідження пояснює, що це, мабуть, відбувається лише у невеликої частини населення, а два генетичні варіанти можуть передбачити частину ризику.

"Уміння передбачити, хто постраждає від пошкодження печінки, потенційно важливе, тому що з'являється все більше доказів того, що екстракт зеленого чаю все ж таки має значну користь для здоров'я тих, хто може безпечно його приймати", - розповів автор наукової роботи Хамед Самават.

Дослідницька група вивчила, чи проявляються у людей із певними генетичними варіаціями ознаки стресу печінки після року вживання екстракту. Тобто деякі люди мають схильність до ризику ураження печінки після вживання цієї біо-добавки.

З'ясувалося, що ранні ознаки пошкодження печінки були більш поширеними у жінок з однією варіацією генотипу катехол-О-метилтрансферази (COMT) і сильно передбачуваними варіацією генотипу уридин-5'-дифосфоглюкуронозилтрансферази 1A4 (UGT1A4).

В учасників із генотипом високого ризику UGT1A4 рівень ферменту, що вказує на стрес печінки, зріс майже на 80% після дев'яти місяців вживання добавки із зеленим чаєм.