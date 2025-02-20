Ця маска для обличчя покращує стан шкіри та бореться з висипаннями

Види глиняних масок

Глиняні маски потенційно можуть покращити текстуру та тонус вашої шкіри і допомагати боротися з акне.

Такі маски не потрібно наносити щодня. Замість цього використовуйте їх один або два рази на тиждень, щоб побачити результати та мінімізувати побічні ефекти, такі як подразнення шкіри.

Для створення глиняної маски можна використовувати кілька видів глини, кожен з яких має різне призначення. Деякі глини краще зменшують жирність і висипання, тоді як інші можуть зменшувати запалення та почервоніння.

Бентонітова глина

Бентонітова глина є надзвичайно абсорбуючою речовиною, походить із вулканічного попелу.

У той час як бентоніт популярний у глиняних масках для шкіри, абсорбуючий матеріал також використовується для інших цілей.

Бентоніт також має деякі антибактеріальні та протизапальні властивості та може допомогти вилікувати висипання. Маска з бентонітової глини може бути корисною для жирного типу шкіри, але через її надзвичайно сильну вбираючу здатність вона не підходить для сухої шкіри.

Каолінова глина

Каолін глина - це м'яка біла глина, яку часто використовують в масках.

Маски з каолінової глини використовуються для контролю жирності або шкірного сала на шкірі без її надмірного висихання. Каолін також може витягувати домішки і може бути корисним для людей з акне.

Хоча каолінова глина зазвичай біла, вона може мати різні кольори залежно від додаткових інгредієнтів.

Французька зелена глина

Французька зелена глина, яку часто називають "цілющою глиною", багата корисними мінералами. Вона отримує свій зелений колір від розкладеної рослинної речовини.

Як і інші глини, французька зелена глина допомагає видалити забруднення з пор шкіри.

Чим корисні глиняні маски для обличчя (фото: Freepik)

Як використовувати

Спосіб нанесення глиняної маски зазвичай однаковий для всіх типів глини. Однак деякі маски можуть відрізнятися тривалістю і частотою використання.

Перед нанесенням маски прочитайте інструкцію на упаковці продукту.

Ось кілька загальних рекомендацій щодо застосування глиняної маски:

Очистіть обличчя - завжди наносьте глиняну маску на чисте обличчя, щоб властивості глини краще проникали в шкіру

- завжди наносьте глиняну маску на чисте обличчя, щоб властивості глини краще проникали в шкіру Нанесіть глиняну маску - видаліть надлишки вологи зі шкіри та нанесіть маску відповідно до інструкцій на упаковці. Почніть з тонкого шару глини і розрівняйте по обличчю

- видаліть надлишки вологи зі шкіри та нанесіть маску відповідно до інструкцій на упаковці. Почніть з тонкого шару глини і розрівняйте по обличчю Дайте масці висохнути - після того, як ви нанесли маску рівним шаром на все обличчя, зачекайте, поки вона висохне. Зазвичай це займає близько 5-10 хвилин. Під час висихання маска вбирає жири, мертву шкіру та забруднення, покращуючи текстуру шкіри

- після того, як ви нанесли маску рівним шаром на все обличчя, зачекайте, поки вона висохне. Зазвичай це займає близько 5-10 хвилин. Під час висихання маска вбирає жири, мертву шкіру та забруднення, покращуючи текстуру шкіри Зніміть маску - через 5-10 хвилин змийте маску теплою водою. Тепла вода менше сушить, ніж гаряча,

- через 5-10 хвилин змийте маску теплою водою. Тепла вода менше сушить, ніж гаряча, Нанесіть зволожуючий крем - після повного видалення маски нанесіть зволожуючий крем

Як правило, глиняні маски слід використовувати один або два рази на тиждень. Застосування їх у більшій кількості може викликати подразнення або сухість шкіри.

Якщо ви відчуваєте печіння або подразнення під час або після використання глиняної маски, негайно змийте її та не використовуйте знову.