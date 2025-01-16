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Ця маловідома дієта знижує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту

Яка дієта корисна для серця та судин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб серце було здоровим, варто дотримуватись дієти "Портфоліо". Все частіше такий тип харчування радять медичні працівники задля задовільного стану серцево-судинної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.

Дієта "Портфоліо" була розроблена лікарем з Торонто для зниження поганого холестерину (ЛПНЩ). Це тип харчування з низьким вмістом насичених жирів.

Основу дієти складають рослинні білки, продукти, багаті клітковиною  та фітостероли, які природним чином знижують рівень холестерину.

На відміну від середземноморської дієти, портфельна дієта є повністю веганською.

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