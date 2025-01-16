Ця маловідома дієта знижує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту

Щоб серце було здоровим, варто дотримуватись дієти "Портфоліо". Все частіше такий тип харчування радять медичні працівники задля задовільного стану серцево-судинної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard .

Що відомо про дієту

Дієта "Портфоліо" була розроблена лікарем з Торонто для зниження поганого холестерину (ЛПНЩ). Це тип харчування з низьким вмістом насичених жирів.

Основу дієти складають рослинні білки, продукти, багаті клітковиною та фітостероли, які природним чином знижують рівень холестерину.

На відміну від середземноморської дієти, портфельна дієта є повністю веганською.

Якщо ви вирішите дотримуватися цієї схеми харчування, просто потрібно дізнатися, які продукти мають здоровий вплив на ліпіди крові, і вибрати їх замість інших продуктів.

Які продукти входять до дієти

Регулярне вживання більшої кількості цих продуктів може допомогти знизити рівень шкідливих ліпідів у крові:

рослинні білки, такі як соя, боби, тофу, горох, горіхи та насіння

продукти з високим вмістом клітковини, такі як овес, ячмінь, ягоди, яблука та цитрусові

фітостероли, які є природною сполукою в продуктах рослинного походження, таких як цільні зерна, фрукти, овочі та горіхи

рослинні олії з високим вмістом мононенасичених жирів, такі як оливкова олія, олія авокадо, сафлорова та арахісова олія

Які продукти виключити з харчування

Варто виділити продукти, яких варто уникати при дотриманні дієти "Портфоліо":

червоне м'ясо

високооброблені продукти

очищене зерно та доданий цукор, що може сприяти хронічному запаленню

масло, вершки та інші молочні продукти з високим вмістом насичених жирів і холестерину

Чим корисна дієта

Дослідники визначили, що така дієта може покращити ліпіди в крові та знизити ризик серцевого нападу, інсульту та інших серцево-судинних проблем.

Звичайно, дієта - не єдиний спосіб покращити здоров’я серцево-судинної системи та здоров’я в цілому. Що бути здоровими, необхідно: