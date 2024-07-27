Ця "королева ягід" не тільки корисна, а й допоможе схуднути

В чому полягає дослідження

Професор фізичних вправ і наук про харчування в Університеті штату Сан-Дієго та головний дослідник Марк Керн сказав, що немає багато даних, які підтверджують ідею про те, що чорниця може впливати на вагу, але споживання овочів і фруктів достатньою мірою може допомогти у цьому шляху.

У дослідженні взяли участь 40 чоловіків і жінок віком від 18 до 50 років із зайвою вагою або ожирінням, яким пропонували їсти дикорослу чорницю з йогуртом. Друга група не включала її в раціон.

Протягом 8 тижнів учасники отримували консультації щодо втрати ваги та вказівки більше рухатися та збалансовано харчуватися.

Дослідники не регулювали дієту решти учасників, сказав Керн. Вони вимірювали склад тіла учасників, тягу до їжі та фізичну активність на початку та в кінці дослідження.

Результати

Результати показали, що обидві групи втратили вагу, хоча істотної різниці між ними не було. Дослідники виявили, що маса жиру в організмі зменшилася в обох групах (P = 0,039), і вони спостерігали збільшення контролю тяги (P

Керн також зазначив, що втрата ваги в учасників, які їли чорницю, не включала втрату сухої маси тіла. За його словами, ці учасники зберегли м’язову масу тіла.

Дослідники сподіваються провести довгострокове дослідження, яке з’ясує, чи споживання чорниці може зберегти м’язову масу тіла у людей, які часто втрачають її через нормальні процеси старіння.

Найважливішим є те, що люди не повинні боятися їсти чорницю, коли вони намагаються схуднути, сказав Керн.

"Це здорова їжа, яку можна включити в режим схуднення", - резюмував вчений.