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Ця добавка може уповільнити старіння, захистити ваше серце та покращити сон: нове дослідження

Фото: Яка добавка дуже корисна для організму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження вчених показало, що певна добавка з білком може покращити сон, підвищити фертильність, захистити ваше серце та мозок і, можливо, допомогти вам жити довше. Цю добавку під назвою спермідин вже можна придбати у Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Що треба знати про добавку?

Наразі деякі лікарі вже призначають її для будь-чого: від хвороб серця та діабету до раку. Інші кажуть, що це усуває видимі ознаки старіння та допомагає під час вагітності.

Природний білок може зробити все, від покращення здоров’я кишечника до покращення шкіри, і він міститься в клітинах по всьому тілу людини.

Білок допомагає клітинам відновлюватися, і організм виробляє дві третини того, що йому потрібно, всередині - решта надходить з нашого раціону.

З віком наше природне виробництво спермідину сповільнюється, і вчені кажуть, що споживання його більшої кількості може значно покращити здоров’я.

Було виявлено, що люди, які їдять продукти з високим вмістом спермідину, включаючи зародки пшениці, гриби шитаке, зелений перець, брокколі та зрілий сир, покращують здоров’я серця та живуть довше.

Нове дослідження показало, що дієти з періодичним голодуванням підвищують рівень спермідину в організмі людини.

Австралійський лікар з довголіття Олівія Лесслар сказала, що вони призначають спермідин пацієнтам із захворюваннями нирок, запальними захворюваннями кишечника, неалкогольною жировою хворобою печінки, діабетом, раком і нейродегенеративними захворюваннями.

"Ті, хто відчуває втому, повідомляють, що мають більше енергії. Багато хто також повідомляє про густіше волосся та міцніші нігті; рівномірне відновлення сивого волосся. У мене була одна 41-річна пацієнтка, яка вважала, що це був один із головних факторів, які допомогли їй завагітніти після кількох років спроб", - розповіла Олівія.

До речі, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів повідомляє, що до 6 мг добавок спермідину на день є безпечними для людей.

 

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