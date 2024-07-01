Ця "диво-настоянка" - справжній антистрес. Вона допоможе заснути та заспокоїтися

Настоянка лаванди - домашній засіб, який використовується для лікування різних захворювань. Це джерело антиоксидантів, які захищають клітини та тканини від окисного стресу та зменшують запалення в організмі. Фітотерапевти рекомендують вживати цю лікувальну суміш при паразитарному ураженні травної системи і навіть при підвищеному артеріальному тиску.
Як зробити настоянку з лаванди, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Strona Zdrowia.
Лаванда (Lavandula) - популярна рослина, яка культивується переважно для промислових цілей. Найціннішою рослинною сировиною є її пурпурно-ароматні квітки.
Лаванда має широкий спектр застосування, оскільки її використовують для виробництва натуральної косметики, а також ароматерапевтичних масел або як наповнювач подушок-антистрес. Також з квітів цієї рослини можна приготувати лікувальну настоянку, оздоровчий настій і лимонад.
Приготування лавандової настоянки просте і вимагає всього 6 інгредієнтів, великої банки, марлі або сита і скляних пляшок.
Квіти лаванди є чудовим джерелом антиоксидантів, які захищають організм від шкідливого впливу вільних радикалів кисню, зменшують запалення в організмі та уповільнюють процес старіння клітин.
Настоянка лаванди містить дубильні речовини, тобто речовини, які звужують кровоносні судини. З цієї причини цю суміш використовують при харчових отруєннях з діареєю.
Цей лікувальний напій також є джерелом унікальної ефірної олії, яка має протизапальні та антисептичні властивості, але, перш за все, розслаблюючу та заспокійливу. Фахівці з натуральної медицини припускають, що квіти лаванди також мають сечогінну дію, завдяки чому вони підтримують боротьбу з гіпертонією, набряками та целюлітом.
Завдяки своїм оздоровчим властивостям, настоянку квіток лаванди рекомендують вживати при різних захворюваннях і недугах, в тому числі:
Фітотерапевти та знавці природної медицини наголошують, що настоянка лаванди є лікувальною сумішшю і не можна перевищувати рекомендовану дозу, яка становить максимум 45 мл на добу.
Однак через вміст цукру та алкоголю людям з діабетом 2 типу, переддіабетом, резистентністю до інсуліну або подагрою не слід перевищувати 15 мл на день.
На жаль, незважаючи на корисні властивості настоянки, не всі можуть її безпечно використовувати. Через високий вміст алкоголю його не можна вживати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям і підліткам до 18 років.
Крім того, протипоказаннями до його споживання є:
Перед вживанням настоянки лаванди найкраще проконсультуватися з фахівцем, а при появі побічних ефектів після її вживання слід негайно звернутися до лікаря.
ЇЇ потрібно зібрати разом зі стеблами й підвісити на 10 днів в провітрюваному і сухому приміщенні, але без доступу сонячних променів. Щоб зібрати квіти, загорніть висушену лаванду в папір або газету та обережно покатайте її по плоскій поверхні.
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