Ця "диво-настоянка" - справжній антистрес. Вона допоможе заснути та заспокоїтися

Лаванда - цілюща рослина

Лаванда (Lavandula) - популярна рослина, яка культивується переважно для промислових цілей. Найціннішою рослинною сировиною є її пурпурно-ароматні квітки.

Лаванда має широкий спектр застосування, оскільки її використовують для виробництва натуральної косметики, а також ароматерапевтичних масел або як наповнювач подушок-антистрес. Також з квітів цієї рослини можна приготувати лікувальну настоянку, оздоровчий настій і лимонад.

Приготування лавандової настоянки просте і вимагає всього 6 інгредієнтів, великої банки, марлі або сита і скляних пляшок.

Лаванда - цілюща рослина (фото: gradinamax.com.ua)



Цілющі властивості настоянки лаванди

Квіти лаванди є чудовим джерелом антиоксидантів, які захищають організм від шкідливого впливу вільних радикалів кисню, зменшують запалення в організмі та уповільнюють процес старіння клітин.

Настоянка лаванди містить дубильні речовини, тобто речовини, які звужують кровоносні судини. З цієї причини цю суміш використовують при харчових отруєннях з діареєю.

Цей лікувальний напій також є джерелом унікальної ефірної олії, яка має протизапальні та антисептичні властивості, але, перш за все, розслаблюючу та заспокійливу. Фахівці з натуральної медицини припускають, що квіти лаванди також мають сечогінну дію, завдяки чому вони підтримують боротьбу з гіпертонією, набряками та целюлітом.

Завдяки своїм оздоровчим властивостям, настоянку квіток лаванди рекомендують вживати при різних захворюваннях і недугах, в тому числі:

хронічний стрес,

проблеми із засипанням,

підвищений артеріальний тиск,

застуда та грип,

мігрень,

дисменорея,

харчове отруєння,

діарея,

паразитарне ураження травної системи.

Фітотерапевти та знавці природної медицини наголошують, що настоянка лаванди є лікувальною сумішшю і не можна перевищувати рекомендовану дозу, яка становить максимум 45 мл на добу.

Однак через вміст цукру та алкоголю людям з діабетом 2 типу, переддіабетом, резистентністю до інсуліну або подагрою не слід перевищувати 15 мл на день.

Протипоказання до вживання настоянки з лаванди

На жаль, незважаючи на корисні властивості настоянки, не всі можуть її безпечно використовувати. Через високий вміст алкоголю його не можна вживати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям і підліткам до 18 років.

Крім того, протипоказаннями до його споживання є:

алергія на лаванду,

ентерит,

виразки і ерозії шлунка,

алергія або непереносимість алкоголю,

прийом ліків, що реагують з алкоголем.

Перед вживанням настоянки лаванди найкраще проконсультуватися з фахівцем, а при появі побічних ефектів після її вживання слід негайно звернутися до лікаря.

Інгредієнти для настоянки лаванди:

10 столових ложок свіжої або сушеної лаванди,

500 мл горілки 40-відсоткової,

500 мл спирту,

150 мл води,

100 г цукру,

сік двох лимонів.

Як сушити лаванду?

ЇЇ потрібно зібрати разом зі стеблами й підвісити на 10 днів в провітрюваному і сухому приміщенні, але без доступу сонячних променів. Щоб зібрати квіти, загорніть висушену лаванду в папір або газету та обережно покатайте її по плоскій поверхні.

Як приготувати настоянку лаванди?