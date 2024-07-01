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Ця "диво-настоянка" - справжній антистрес. Вона допоможе заснути та заспокоїтися

Як зробити цілющу настоянку з лаванди (фото: justukr.com)
Автор: Людмила Жукова

Настоянка лаванди - домашній засіб, який використовується для лікування різних захворювань. Це джерело антиоксидантів, які захищають клітини та тканини від окисного стресу та зменшують запалення в організмі. Фітотерапевти рекомендують вживати цю лікувальну суміш при паразитарному ураженні травної системи і навіть при підвищеному артеріальному тиску.

Як зробити настоянку з лаванди, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Strona Zdrowia.

Лаванда - цілюща рослина

Лаванда (Lavandula) - популярна рослина, яка культивується переважно для промислових цілей. Найціннішою рослинною сировиною є її пурпурно-ароматні квітки.

Лаванда має широкий спектр застосування, оскільки її використовують для виробництва натуральної косметики, а також ароматерапевтичних масел або як наповнювач подушок-антистрес. Також з квітів цієї рослини можна приготувати лікувальну настоянку, оздоровчий настій і лимонад.

Приготування лавандової настоянки просте і вимагає всього 6 інгредієнтів, великої банки, марлі або сита і скляних пляшок.

Лаванда - цілюща рослина (фото: gradinamax.com.ua)


Цілющі властивості настоянки лаванди

Квіти лаванди є чудовим джерелом антиоксидантів, які захищають організм від шкідливого впливу вільних радикалів кисню, зменшують запалення в організмі та уповільнюють процес старіння клітин.

Настоянка лаванди містить дубильні речовини, тобто речовини, які звужують кровоносні судини. З цієї причини цю суміш використовують при харчових отруєннях з діареєю.

Цей лікувальний напій також є джерелом унікальної ефірної олії, яка має протизапальні та антисептичні властивості, але, перш за все, розслаблюючу та заспокійливу. Фахівці з натуральної медицини припускають, що квіти лаванди також мають сечогінну дію, завдяки чому вони підтримують боротьбу з гіпертонією, набряками та целюлітом.

Завдяки своїм оздоровчим властивостям, настоянку квіток лаванди рекомендують вживати при різних захворюваннях і недугах, в тому числі:

  • хронічний стрес,
  • проблеми із засипанням,
  • підвищений артеріальний тиск,
  • застуда та грип,
  • мігрень,
  • дисменорея,
  • харчове отруєння,
  • діарея,
  • паразитарне ураження травної системи.

Фітотерапевти та знавці природної медицини наголошують, що настоянка лаванди є лікувальною сумішшю і не можна перевищувати рекомендовану дозу, яка становить максимум 45 мл на добу.

Однак через вміст цукру та алкоголю людям з діабетом 2 типу, переддіабетом, резистентністю до інсуліну або подагрою не слід перевищувати 15 мл на день.

Протипоказання до вживання настоянки з лаванди

На жаль, незважаючи на корисні властивості настоянки, не всі можуть її безпечно використовувати. Через високий вміст алкоголю його не можна вживати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям і підліткам до 18 років.

Крім того, протипоказаннями до його споживання є:

  • алергія на лаванду,
  • ентерит,
  • виразки і ерозії шлунка,
  • алергія або непереносимість алкоголю,
  • прийом ліків, що реагують з алкоголем.

Перед вживанням настоянки лаванди найкраще проконсультуватися з фахівцем, а при появі побічних ефектів після її вживання слід негайно звернутися до лікаря.

Інгредієнти для настоянки лаванди:

  • 10 столових ложок свіжої або сушеної лаванди,
  • 500 мл горілки 40-відсоткової,
  • 500 мл спирту,
  • 150 мл води,
  • 100 г цукру,
  • сік двох лимонів.

Як сушити лаванду?

ЇЇ потрібно зібрати разом зі стеблами й підвісити на 10 днів в провітрюваному і сухому приміщенні, але без доступу сонячних променів. Щоб зібрати квіти, загорніть висушену лаванду в папір або газету та обережно покатайте її по плоскій поверхні.

Як приготувати настоянку лаванди?

  • Настоянку готують із сухих або свіжих квіток лаванди. У випадку з живими квітами спочатку розкладіть їх на тканині, щоб позбутися від комах.
  • Квіти помістіть в попередньо простерилізовану банку, залийте спиртом і залиште в темному місці на 7 днів, щодня не забуваючи струшувати банку.
  • Процідіть отриману суміш через сито або марлю. Перелийте спиртовий розчин назад у банку.
  • Приготуйте цукровий сироп - закип'ятіть цукор і воду і перемішайте до отримання злегка густої консистенції.
  • У спиртовий розчин влийте сироп, додайте лимонний сік і ретельно перемішайте.
  • Розлийте по пляшках і залиште в темному місці на 3-4 місяці.
  • Після закінчення цього часу лікувальна настоянка готова до вживання.

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