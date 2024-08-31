Ця диво-настоянка допоможе при інфекціях та артриті. Зробити її може кожен

З золототисячника можна приготувати лікувальну настоянку, яка допоможе при поширених проблемах сечовидільної та травної систем. Напій рекомендується при набряках і затримці води в організмі, інфекціях, а також при артриті.
Як зробити таку настоянку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Настоянка золотарника - це водно-спиртовий екстракт, виготовлений з квітучої трави рослини з латинською назвою Solidago. У фітотерапії використовують три види рослин: золотушник звичайний (S. virgaurea), золотушник пізній, також званий золотушник гігантський (S. gigantea, інакше: S. serotina) і золотушник канадський (S. canadenssis). Перші два мають особливе значення в нашій країні.
Ці багаторічні рослини цвітуть жовтим кольором і є традиційною лікарською сировиною. З них готують такі препарати, як сироп, мед або настоянка. Останній характеризується значною довговічністю, тому використовувати його властивості можна до наступного трав’яного сезону.
Настоянка золотарника містить численні діючі речовини. До них відносяться протизапальні, сечогінні і болезаспокійливі терпенглікозиди, а також дубильні речовини (надають в'яжучу дію на слизові оболонки і протидіарейні) і флавоноїди, що зменшують проникність кровоносних судин.
Він також містить протигрибкові тритерпенові сапоніни та полісахариди, які підтримують мікрофлору кишечника, тим самим стимулюючи імунну систему. Крім того, ефірні масла і барвники жовтого каротину підтримують здоров'я шкіри і хороший зір.
Завдяки цим властивостям настоянку золототисячника використовують при таких проблемах, як:
інфекції та запалення сечовивідних шляхів,
статеві інфекції,
камені в нирках,
гіперплазія простати,
грибкові інфекції,
бактеріальна діарея,
набряки ніг і тіла,
аутоімунні захворювання, в тому числі ревматичні.
Зовнішньо екстракти золототисячника використовують для лікування ран і шкірних інфекцій, у тому числі спричинених бактеріями та патогенними грибами, такими як Candida albicans. Вони також знімають запальні болі в суглобах.
У настоянки золототисячника є важливі протипоказання. Вони поширюються на всі алкогольні напої, які не можна вживати вагітним і жінкам, які годують груддю, а також дітям і неповнолітнім, а також тим, хто приймає ліки, які можуть взаємодіяти з етанолом.
Сам золотарник не можна вживати майбутнім мамам і дітям до 12 років, а також людям з алергією на рослини з сімейства складноцвітих. Пацієнтам з інгаляційною алергією та астмою слід бути обережними.
Настоянку та інші препарати з золототисячника не рекомендують приймати при: гіпертонії, прийомі сечогінних (відводних), а також при хронічних запаленнях або нирковій недостатності. Також вони не підходять при порушеннях кровообігу, які є наслідком захворювань цієї системи.
Як приготувати настоянку золототисячника?
Це можна зробити двома способами, залежно від форми сировини. Для цих двох настоянок необхідно дотримуватися різних дозувань.
Рецепт настоянки свіжої трави золототисячника:
100 г подрібненої квітучої трави золототисячника треба залити 0,4 л гарячої горілки. Ємність необхідно щільно закрити і залишити в темному місці на 2 тижні, потім процідити.
Зазвичай вживають по 5-10 мл 3 рази на добу або по 30 мл 1 раз на добу.
Рецепт настоянки золототисячника сухого:
50 г сухої подрібненої трави золототисячника квітучого залити 0,75 л окропу, накрити кришкою і відставити на 30 хв. Трави віджати в ситечко і процідити настій через марлю. Додайте до настою 0,5 л 96% спирту і відкладіть охолоджуватися.
Потім настоянку розлийте в темні скляні пляшки, закупорьте і залиште на 2 тижні.
Приймати треба по 20-30 крапель на склянку води 3 рази на день або по 30-60 крапель на склянку 2 рази на день.
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