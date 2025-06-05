Супова дієта допомагає схуднути за 7 днів: чи безпечна вона для здоров'я?

Капустяна дієта - одна з найвідоміших монодієт, яку часто обирають для швидкого зниження ваги. Вона базується на вживанні капусти у різних варіаціях, обіцяючи мінус 4-7 кілограмів за тиждень. Але чи така дієта є збалансованою і безпечною?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Women's health .

Що таке дієта на капустяному супі

Дієтолог Прія Тью розповіла, що це к ороткострокова модна дієта для схуднення, під час якої ви їсте переважно капустяний суп протягом 10 днів. Деякі варіанти дієти дозволяють також вживати кілька інших продуктів, таких як фрукти та молочні продукти.

По суті, це дієта, яка передбачає вживання низькокалорійного капустяного супу як основного компонента вашого раціону.

"Дієта на капустяному супі - це дуже обмежувальна семиденна дієта без наукового підтвердження", - сказала дієтолог і фахівець з гормонів Ханна Алдерсон.

План харчування на 7 днів

День 1:

необмежена кількість капустяного супу

будь-які фрукти (окрім бананів)

День 2:

капустяний суп

будь-які овочі, свіжі або варені, крім картоплі

День 3:

будь-яка кількість капустяного супу

фрукти та овочі (окрім бананів і картоплі)

День 4:

капустяний суп

банани (до 3 штук)

знежирене молоко (до 1 літра)

День 5:

капустяний суп

куряче філе або яловичина (150-200 г, без шкіри), варена або на грилі

помідори (необмежено)

День 6:

капустяний суп

яловичина або курка (150-200 г)

овочі (крім картоплі), свіжі або варені

День 7:

капустяний суп

коричневий рис (приблизно 1 чашка вареного)

овочі, свіжі або варені

Чи дієва дієта

Дієта може призвести до швидкої короткочасної втрати ваги. Це буде відбуватись, бо ви вживаєте менше калорій та обмежуєте свій раціон.

Однак, вага, яку ви втрачаєте, йде не за рахунок жирової маси, а через запаси вуглеводів і рідини. Тому це не буде стійким процесом. Щойно ви знову почнете харчуватися нормальною їжею, ви знову наберете цю вагу, і, можливо, навіть більше. Це означає, що в довгостроковій перспективі ця дієта не призводить до втрати ваги.

Ризики для здоров'я

Недоліки для здоров'я такі: