Така акваріумна рибка коштує 80 тисяч доларів. Їй навіть роблять пластичні операції

Справжні акваріумісти готові віддавати за найрідкісніші екземпляри рибок шалені гроші. Страшно подумати, але одному з заводчиків запропонували 80 тисяч доларів за тварину, проте він відмовився.
Як виглядає найдорожча у світі рибка, і чому вона стільки коштує - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Цю унікальну тварину називають платинова аравана (Platinum Silver Arowana Osteoglossum Bicirrhosum)
Вона настільки цінна, що в кожну особину вживлюють спеціальний мікрочіп, щоб відстежувати розведення і переміщення рибок.
Аравана - це як чаша Грааля серед акваріумістів, здобути таку - мабуть, "вершина" для заводчиків рибок.
Цінується рибка, в першу чергу, за свій окрас. Платинова аравана ідеального перламутрового забарвлення, і не має жодної плямки на тілі. Тому її називають діамантом серед акваріумних рибок, та й коштує вона, як чималенький камінчик.
Звісно ж 80 тисяч вартує не кожна особина, це рекордна ціна, запропонована заводчику. Але в цілому аравана дійсно є найкоштовнішою у світі акваріумною рибкою.
Свій окрас риба отримала в результаті рідкісних генетичних мутацій. Риби мають високий інтелект, розпізнають обличчя. Аравану навіть можна привчити їсти з рук. В акваріумних умовах вона виростає до 40 сантиметрів.
За аравану просять 20 тисяч (скриншот: simstropicalfish.co.uk)
Цікаво, що одного разу британським імпортерам ця риба була запропонована за 200 тисяч доларів, але ця мегаціна була відхилена ними.
Хоча рибка має ідеальне забарвлення, але все ж не без дефектів. Мова йде про ваду правого ока, який трохи косить вниз.
У природі ці риби з дивовижною грацією вистрибують із води, щоб упіймати живий корм. Таку ваду аравани отримали через утримання їх у неволі, де їжа плаває в товщі води, а не розташована над її поверхнею.
Кажуть, що власники дорогих араван піддають риб пластичній операції, яка виправляє цей набутий дефект.
Одного разу власнику цінної аровани з Сінгапуру запропонували 80 тисяч доларів, проте він відмовився її продавати.
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