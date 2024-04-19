"Цього п**ара не буде". EL Кравчуку скасували концерт на Закарпатті через яскравий образ

Деталі

5 травня співак повинен був дати концерт в м. Хуст в клубі-ресторані "FoRest", в якому часто виступають такі артисти, як YAKTAK, Chico & Qatoshi, Гурт 100ЛИЦЯ, KOLABA та інші.

З менеджментом артиста було погоджено дату, проговорено всі умови та підтверджено концерт і навіть оплачено завдаток майже за місяць до концерту.

EL Кравчук зіштовхнувся з булінгом через сценічний образ (фото: пресслужба артиста)

Після анонсу концерту в соцмережах, до менеджмента артиста зателефонував арт-директор закладу FoRest на ім‘я Віктор і сповістив, що нібито отримує негативні коментарі від жителів міста, щодо яскравості образа артиста і процитував кілька разів образливі коментарі: "Якщо ЦЕЙ приїде, то я більше не прийду у ваш ресторан", "Цього п**ара тут бути не повинно" та інші, однак не зміг надіслати скріншоти, які підтверджують ці думки.

Команда артиста вперше зіштовхнулася із подібною ситуацією булінгу щодо одягу артиста на сцені, як з боку жителів міста Хуст, так і з боку організаторів, які не мають жодного підтвердження таких гучних заяв.

"Я вперше за 29 років своєї кар‘єри зустрічаюсь із такою грубістю, необізнаністю і несучасністю. EL Кравчук на сцені - це завжди про свободу, почуття та шоу. Так було завжди, і всі, хто мене запрошував, розуміли, як виглядає шоу головного неоромантика країни. Я відкритий до співпраці з більш сміливими організататорами", - зазначив EL Кравчук.

EL Кравчук (фото: пресслужба артиста)

Чомусь яскравість образу не лякає організаторів з інших українських міст, а у місті Хуст, яке вважається курортним, до артиста з довгою і насиченою музичною історією поставились як до нелюдини, яка не має права самовиражатися на сцені.

"Дивно, що у сучасній Україні і досі є місце булінгу персоналій, через їх зовнішній вигляд. Вважаю, що заклад вчинив непрофесійно, позбавивши можливості жителів міста, які чекали на концерт, послухати улюбленого виконавця. Цим вони показали, що до Європейського мислення їм дуже далеко", - підсумував менеджер EL Кравчука Андрій Блінов.