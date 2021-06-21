Цитокиновый шторм убивает организм: Комаровский дал самое просто объяснение

У Комаровского спросили, при каких условиях развивается цитокиновый шторм и нужно ли его снимать гормональными препаратами или другими – нестероидными противовоспалительными средствами.

Как объяснил украинский врач, цитокины – это противовоспалительные вещества, которые активно участвуют в процессе подавления некоего инфекционного агента. И настолько сильно участвуют, что наносят вред здоровью.

"Цитокиновый шторм в очень упрощенном виде — это избыточно активная реакция организма на заражение, инфицирование. Система иммунитета настолько активно набрасывается на некую постороннюю частицу — в данном случае на вирусную частицу, — что повреждает не только эту вирусную частицу, но и ткани собственного организма", - объяснил Комаровский.

По словам специалиста, остановить эту избыточную реакцию можно, с использованием противовоспалительных гормонов. И любые проявления цитокинового шторма – резкое ухудшение состояния, повышение температуры, падение сатурации на 2-3 недели болезни – считаются прямыми показаниями для использования таких лекарств.

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Комаровский предупредил, что в некоторых случаях препараты могут только ухудшить состояние больного.

"Но сразу хочу обратить внимание любителей лечиться лекарствами: дексаметазон до цитокинового шторма, до снижения сатурации ниже 93 и резкого повышения температуры на фоне улучшения, не полезен и не показан. То есть до ситуации ухудшения дексаметазон не сработает — он нужен только тогда, когда цитокиновый шторм есть. А если его нет, то дексаметазон и другие кортикостероиды скорее ухудшат состояние больного и его шансы на выздоровление", - пояснил врач.