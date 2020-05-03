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Не цинично, а аморально: в Киеве наживаются на умерших от коронавируса

STYLERКоронавирус    03.05.2020 - 15:07
Не цинично, а аморально: в Киеве наживаются на умерших от коронавируса
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине привел к 288 смертям

Коронавирус в Украине диагностирован уже у более чем 11 тысяч человек. При этом каждый день китайский вирус забирает жизни людей. Ритуальные агентства Киева не остались в стороне и решили заработать на чужом горе. Как сообщается, умерших от коронавируса хоронят исключительно по VIP-ценам, не предоставляя другой альтернативы.

Киевлянин Игорь, который потерял из-за коронавируса отца и мать, рассказал, что ритуальные агентства не предоставляют выбора и заставляют платить максимальные цены за свои услуги для тех, кто скончался от COVID-19. Об этом он рассказал "Апострофу".

По его словам, многие тезисы в заявлении собственницы ритуального агентства не соответствуют действительности.

"Например, в заявлении написано, что мы обращались за финансовой помощью к родственникам, и они нам не помогли — это ложь. Сейчас у меня проблемы с родственниками, они теперь звонят и спрашивают: "Как же так?". Мы бы никогда не смогли сами похоронить за такую сумму, если бы не помощь родственников", — рассказал Игорь.

Он также отметил, что родственникам предлагают купить дорогой пакет услуг для кремации усопших. Хотя в наличии есть и более дешевые варианты.

"Кроме того, как сейчас выяснилось, что у "Петра Великого" (ритуальное агентство - ред.) был и пакет услуг за 10 тысяч, но они нам об этом даже не сообщили. Они нам сразу "впарили" VIP-пакет и даже не сказали, что это VIP-пакет. Его нам дали как единственный имеющийся", — резюмировал житель столицы.

Напомним, что ранее инфекционист "разнесла" правила погребения жертв коронавируса в Украине.

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