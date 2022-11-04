"Цинічні тв*рюки": Залужний розповів, що зробить із орками

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний гнівно відреагував на дії російських хакерів, які вчора зламали його обліковий запис в Instagram. Він чітко дав зрозуміти, що зробить із тими, хто атакує Україну.
Про це Залужний написав на своїй сторінці в Instagram.
"Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б'ють по наших дітях та сім'ях. Найпростіше - зламати мій особистий Інстаграм, який не пов'язаний із професійною діяльністю, де тільки діти та сімейні фото. І головне - похизуватися цим. Замість дітей та сім'ї, показати себе - вбивць", - написав він.
Головнокомандувач ЗСУ чітко сказав, що треба робити з нашими ворогами.
"Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищувати! Ми вб'*мо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", - наголосив Залужний.
Варто зазначити, що зараз сторінку Головнокомандувача ЗСУ закрито від стороннього відвідування. Аватарку, яку хакери замінили на фото Путіна на ведмеді, замінили.
До речі, ми розповідали про те, що опублікували хакери на зламаній сторінці Валерія Залужного.
А також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ назвав чотири завдання для ЗСУ.