UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Цинічні тв*рюки": Залужний розповів, що зробить із орками

Фото: Залужний розповів, що зробить із росіянами (facebook com vzaluznyj)
Автор: Анна Шиканова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний гнівно відреагував на дії російських хакерів, які вчора зламали його обліковий запис в Instagram. Він чітко дав зрозуміти, що зробить із тими, хто атакує Україну.

Про це Залужний написав на своїй сторінці в Instagram.

"Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б'ють по наших дітях та сім'ях. Найпростіше - зламати мій особистий Інстаграм, який не пов'язаний із професійною діяльністю, де тільки діти та сімейні фото. І головне - похизуватися цим. Замість дітей та сім'ї, показати себе - вбивць", - написав він.

Головнокомандувач ЗСУ чітко сказав, що треба робити з нашими ворогами.

"Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищувати! Ми вб'*мо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", - наголосив Залужний.

Варто зазначити, що зараз сторінку Головнокомандувача ЗСУ закрито від стороннього відвідування. Аватарку, яку хакери замінили на фото Путіна на ведмеді, замінили.

До речі, ми розповідали про те, що опублікували хакери на зламаній сторінці Валерія Залужного.

А також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ назвав чотири завдання для ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний