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"Цинічні тв*рюки": Залужний розповів, що зробить із орками

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П'ятниця 04 листопада 2022 15:46
"Цинічні тв*рюки": Залужний розповів, що зробить із орками Фото: Залужний розповів, що зробить із росіянами (facebook com vzaluznyj)
Автор: Анна Шиканова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний гнівно відреагував на дії російських хакерів, які вчора зламали його обліковий запис в Instagram. Він чітко дав зрозуміти, що зробить із тими, хто атакує Україну.

Про це Залужний написав на своїй сторінці в Instagram.

"Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б'ють по наших дітях та сім'ях. Найпростіше - зламати мій особистий Інстаграм, який не пов'язаний із професійною діяльністю, де тільки діти та сімейні фото. І головне - похизуватися цим. Замість дітей та сім'ї, показати себе - вбивць", - написав він.

Головнокомандувач ЗСУ чітко сказав, що треба робити з нашими ворогами.

"Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищувати! Ми вб'*мо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", - наголосив Залужний.

&quot;Цинічні тв*рюки&quot;: Залужний розповів, що зробить із орками

Варто зазначити, що зараз сторінку Головнокомандувача ЗСУ закрито від стороннього відвідування. Аватарку, яку хакери замінили на фото Путіна на ведмеді, замінили.

&quot;Цинічні тв*рюки&quot;: Залужний розповів, що зробить із орками

До речі, ми розповідали про те, що опублікували хакери на зламаній сторінці Валерія Залужного.

А також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ назвав чотири завдання для ЗСУ.

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Валерій Залужний