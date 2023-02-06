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Ціни на "вторинку" в Україні: за скільки сьогодні можна купити квартиру

Що відбувається з цінами на квартири (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

За останні три місяці ціни на готові квартири знизилися лише в Києві. Так, в столиці в середньому вартість однокімнатної квартири зменшилася на 400 тисяч гривень, що становить -12%. При цьому вартість "вторинки" в інших містах України залишилася без змін.

Про це свідчить статистика порталу ЛУН.

Скільки коштують квартири в Україні

За даними аналітиків, сьогодні в середньому за однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні власники просять такі суми:

  • Київ - 3,2 млн грн
  • Львів - 2,1 млн грн
  • Одеса - 1,7 млн грн
  • Вінниця - 1,6 млн грн
  • Ужгород - 1,6 млн грн
  • Дніпро - 1,6 млн грн
  • Луцьк - 1,5 млн грн
  • Чернівці - 1,5 млн грн
  • Рівне - 1,4 млн грн
  • Полтава - 1,4 млн грн
  • Тернопіль - 1,4 млн грн
  • Черкаси - 1,4 млн грн
  • Харків - 1,3 млн грн
  • Житомир - 1,3 млн грн
  • Хмельницький - 1,2 млн грн
  • Херсон - 1,1 млн грн
  • Суми - 1,1 млн грн
  • Чернігів - 1,1 млн грн
  • Івано-Франківськ - 1,1 млн грн
  • Миколаїв - 1 млн грн
  • Кропивницький - 940 тис. грн
  • Запоріжжя - 920 тис. грн
  • Кривий Ріг - 480 тис. грн

Ціни на квартири в Україні (інфографіка: ЛУН)

При цьому треба звернути увагу на те, що мова йде про цінові пропозиції, які виставляють власники квартир в оголошеннях.

На практиці ж, відзначають експерти, діє певний дисконт, розмір котрого обговорюється безпосередньо з покупцем "за столом".

Так, за словами рієлторів, в Києві такий дисконт може становити 10% (а іноді й 20%) і залежить зокрема від особливостей об'єкта.

"В областях, наближених до зони бойових дій, таких як Харків, Миколаїв чи Херсон, дисконт може бути більш суттєвий. Але в цих же областях і кількість виставлених квартир у кращому випадку становить до 1/5 від довоєнних. Більшість власників, які до війни ще планували продавати нерухомість, відкладають це рішення до перемоги", - відзначають експерти.

Якщо перерахувати середню вартість метру готового житла з ремонтом, згідно з даними ЛУН, п’ятірка рейтингу найдорожчих міст України виглядатиме так:

  • Київ - 75 тис. грн/м2

  • Львів - 51 тис. грн/м2

  • Одеса - 42 тис. грн/м2

  • Дніпро - 41 тис. грн/м2

  • Вінниця та Ужгород - 39 тис. грн/м2

Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:

  • Київ - 48 900 грн/м2

  • Львів - 44 500 грн/м2

  • Одеса - 39 200 грн/м2

  • Дніпро - 42 400 грн/м2

  • Вінниця - 36 000 грн/м2

  • Ужгород - 43 600 грн/м2

Якщо подивитись на квартири більшої площі, то за готові двокімнатні на вторинному ринку в містах України попросять:

  • Київ - 5 млн грн

  • Львів - 3,2 млн грн

  • Одеса - 2,5 млн грн

А середні ціни за квартиру з трьома кімнатами на вторинному ринку становлять:

  • Київ - 7,5 млн грн

  • Львів - 4,5 млн грн

  • Одеса - 3,5 млн грн

Аналітики додають, що ціни на трикімнатні квартири в Ужгороді від власників в середньому на 1000 доларів вищі, ніж в Одесі. Адже "близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться міста України після перемоги.

А також розповідали про те, які ціни варто очікувати на ринку оренди житла.

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