Ціни на "вторинку" в Україні: за скільки сьогодні можна купити квартиру

За останні три місяці ціни на готові квартири знизилися лише в Києві. Так, в столиці в середньому вартість однокімнатної квартири зменшилася на 400 тисяч гривень, що становить -12%. При цьому вартість "вторинки" в інших містах України залишилася без змін.
Про це свідчить статистика порталу ЛУН.
За даними аналітиків, сьогодні в середньому за однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні власники просять такі суми:
Ціни на квартири в Україні (інфографіка: ЛУН)
При цьому треба звернути увагу на те, що мова йде про цінові пропозиції, які виставляють власники квартир в оголошеннях.
На практиці ж, відзначають експерти, діє певний дисконт, розмір котрого обговорюється безпосередньо з покупцем "за столом".
Так, за словами рієлторів, в Києві такий дисконт може становити 10% (а іноді й 20%) і залежить зокрема від особливостей об'єкта.
"В областях, наближених до зони бойових дій, таких як Харків, Миколаїв чи Херсон, дисконт може бути більш суттєвий. Але в цих же областях і кількість виставлених квартир у кращому випадку становить до 1/5 від довоєнних. Більшість власників, які до війни ще планували продавати нерухомість, відкладають це рішення до перемоги", - відзначають експерти.
Якщо перерахувати середню вартість метру готового житла з ремонтом, згідно з даними ЛУН, п’ятірка рейтингу найдорожчих міст України виглядатиме так:
Київ - 75 тис. грн/м2
Львів - 51 тис. грн/м2
Одеса - 42 тис. грн/м2
Дніпро - 41 тис. грн/м2
Вінниця та Ужгород - 39 тис. грн/м2
Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:
Київ - 48 900 грн/м2
Львів - 44 500 грн/м2
Одеса - 39 200 грн/м2
Дніпро - 42 400 грн/м2
Вінниця - 36 000 грн/м2
Ужгород - 43 600 грн/м2
Якщо подивитись на квартири більшої площі, то за готові двокімнатні на вторинному ринку в містах України попросять:
Київ - 5 млн грн
Львів - 3,2 млн грн
Одеса - 2,5 млн грн
А середні ціни за квартиру з трьома кімнатами на вторинному ринку становлять:
Київ - 7,5 млн грн
Львів - 4,5 млн грн
Одеса - 3,5 млн грн
Аналітики додають, що ціни на трикімнатні квартири в Ужгороді від власників в середньому на 1000 доларів вищі, ніж в Одесі. Адже "близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться міста України після перемоги.
А також розповідали про те, які ціни варто очікувати на ринку оренди житла.