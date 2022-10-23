Ціна на моркву б'є всі рекорди: скільки коштує овоч і де купити зі знижкою

В Україні вартість моркви б'є всі рекорди, адже за популярний овоч просять втричі більше, ніж минулого року.

Скільки коштує овоч і де можна купити зі знижкою - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як пише, EastFruit, відпускні ціни в даному сегменті знову почали зростати.

Скільки просять оптовики за кіло овоча

Сьогодні українські виробники готові відвантажувати моркву за оптовою ціною не дешевше за 15-18 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Але є й нюанси. Експерти наголошують, що тенденція зростання цін відзначається лише у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для закладення у сховища.

Таке підвищення пов'язане з попитом, адже моркву на зберігання закуповують, як оптові компанії, так і населення.

Зараз ціни на моркву в Україні вже втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем.

Якщо ціна триматиметься, то фермери почнуть збувати моркву зі сховищ. Це може привести до насичення ринку і зменшення ціни.

Яка ціна моркви в супермаркетах і де є знижки

Наразі дві мережі супермаркетів пропонують овоч з непоганою знижкою. В АТБ за кіло моркви просять 18,95 грн, а в Новусі - 19,99.

Найдорожче просять в Метро. Тут сітку моркви вагою 2 кг можна придбати за 66,85, тобто по 33,45 за кг.

В інших мережах кілограм овоча коштує 23-24 грн, а за миту моркву просять 34 гривні за кілограм.