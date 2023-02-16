З цими симптомами - негайно до кардіолога: не чекайте, поки заболить серце

Симптоми, з якими треба до кардіолога

Біль в зоні серця

Він може бути пекучий чи стискувальний, може іррадіювати в ліву руку, плече, щелепу. Зокрема, якщо він виникає після фізичного чи емоційного навантаження. Це може бути стенокардія.

Відчуття перебоїв в роботі серця

Відчуття, що воно б'ється з паузами або нерівномірно: то дуже швидко, то, навпаки, повільно. Причин може бути багато: як з боку серця, так і з боку ендокринної системи тощо.

Задишка

Це відчуття нестачі повітря, наче після сильного фізичного навантаження, хоч ви нічого активного не робили. Або ж якщо зʼявилася задишка при заняттях спортом, коли раніше її не було.

Набряки ніг

Особливо має насторожити, якщо напередодні ви не пили більше води, ніж зазвичай.

Вік

Якщо ви раніше не були у кардіолога і вам 40+ (для чоловіків) чи 50+ (для жінок).

Кому треба бути особливо уважними до самопочуття

Особливо турбуватися про серце треба тим, хто має супутні фактори: надмірну вагу тіла, діабет, підвищений холестерин, веде малорухливий спосіб життя чи палить.

Ці фактори підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.