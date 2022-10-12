Цим знакам Зодіаку скоро може загрожувати небезпека: попередження астролога

Гороскоп на жовтень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким може загрожувати небезпека.
Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Акуратно потрібно бути в дорозі, перевірити ще раз перед цим авто і безпеку маршруту, так як можуть бути непередбачені ситуації. Несприятливі зміни та аварійні обставини у справах та умовах роботи, небезпека для одного з дітей, звільнення.
Астролог радить поберегти здоров'я у жовтні, позаяк можуть бути проблеми. Варто проводити профілактичні дії, дотримуватися здорових ритмів життя, щоб уникнути труднощів.
У жовтні 2022 року Козерогам потрібно буде вирішувати проблеми в сім'ї та проблеми зі здоров'ям. Сприятливо проходити перевірки у цей період та санаторно-профілактичне лікування.
Риби можуть наразитися на небезпеку в плані травматичних ситуацій або аварійної ситуації в жовтні 2022 року. Також розглядаються дрібні проблеми зі здоров'ям, яких за правильної профілактики ви можете уникнути.
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