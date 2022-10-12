Цим знакам Зодіаку скоро може загрожувати небезпека: попередження астролога

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Акуратно потрібно бути в дорозі, перевірити ще раз перед цим авто і безпеку маршруту, так як можуть бути непередбачені ситуації. Несприятливі зміни та аварійні обставини у справах та умовах роботи, небезпека для одного з дітей, звільнення.

Скорпіон

Астролог радить поберегти здоров'я у жовтні, позаяк можуть бути проблеми. Варто проводити профілактичні дії, дотримуватися здорових ритмів життя, щоб уникнути труднощів.

Козерог

У жовтні 2022 року Козерогам потрібно буде вирішувати проблеми в сім'ї та проблеми зі здоров'ям. Сприятливо проходити перевірки у цей період та санаторно-профілактичне лікування.

Риби

Риби можуть наразитися на небезпеку в плані травматичних ситуацій або аварійної ситуації в жовтні 2022 року. Також розглядаються дрібні проблеми зі здоров'ям, яких за правильної профілактики ви можете уникнути.