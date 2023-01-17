Цим трьом знакам Зодіаку дуже не пощастить у січні: можлива зрада

Кому не пощастить у січні?

Деяким знакам Зодіаку у січні доведеться нелегко. Вони можуть почуватися відданими своїми близькими. Все це через ретроградний Меркурій у Козерозі.

Близнюки

Січень може бути досить важким місяцем для Близнюків, незважаючи на кінець ретроградного Марса у їхньому знаку. Вони зможуть пережити досить складний період через близьке оточення. Крім того, в особистому житті Близнюки страждатимуть на початку 2023 року.

Вони почуватимуться зрадженими та розчарованими людьми, яким довіряють найбільше. Знак зазнає багатьох неприємних подій, які травмують його в цей період.

Близнюки у відносинах також можуть мати значні труднощі. Вони схильні сприймати свого партнера як належне, і це призведе до деяких непорозумінь. Можуть спалахнути довгі сварки, які призведуть до конфлікту чи навіть розлучення. Але Близнюки повинні зберігати впевненість, бо наступний місяць має бути спокійнішим.

Скорпіон

Скорпіони також будуть розчаровані своїми близькими у цей період. Ті, кому вони найбільше довіряють, можуть зрадити їх. Це змусить їх стати більш вибірковими щодо того, кого вони хочуть впустити у своє життя.

Вони погано почуватимуться і більше не довірятимуть іншим. Однак їм також доведеться навчитися говорити "ні" іншим. Справді, їхня доброта буде піддана випробуванню, яке може змусити їх повернутися на свої шляхи.

Попри те, що Скорпіони можуть маніпулювати, вони без вагань продемонструють свою темну сторону, якщо хтось знову спробує завдати їм болю.

Однак їм не варто замикатися в собі, тому що пізніше їм може бути важко відкритися новим людям. Знайдіть у собі сили пережити цей період.

Рак

У Раків теж буде важкий січень. Вони будуть більш вразливі на початку року, особливо після повного місяця в їхньому знаку.

Щоб захистити себе від можливої зовнішньої агресії, Раки зведуть психологічний мур, який не дозволить їм залишити рідні місця.

Представники цього знаку Води ще більш насторожено ставляться до людей і наблизитися до них стане практично неможливо.

Навіть їхньому близькому оточенню буде важко зустрітися з ними в цей непростий період. Боячись бути зрадженими, вони вважають за краще залишатися на самоті, ніж у поганій компанії.

Щоб вибратися з цього негативу, їм доведеться взятися за себе та подумати про те, щоб подбати про своє психічне здоров'я, звернувшись за професійною допомогою.