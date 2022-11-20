Цим людям обов'язково приймати вітамін D: лікар дала назви препаратів

Вітамін D - вітамін сонця й життя, який потрібен абсолютно всім з першого місяця життя до останніх днів. Проте деякі категорії можуть відчувати його дефіцит, особливо в зимовий період. І приймати його треба додатково.
Кому саме, в яких дозах і які препарати, розповіла лікар Ольга Леськів.
Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін.
Загалом є шість форм вітаміну, але клінічне значення має вітамін D2 (ергокальциферол) та вітамін D3 (холекальциферол).
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D2 - міститься в продуктах харчування (морська риба, яєчний жовток, печінка тріски, вершкове масло).
D3 - виробляється в шкірі під дією сонячних променів.
Для нормального функціонування:
Ні. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.
Раніше ми писали про важливий вітамін, який треба давати дітям.
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