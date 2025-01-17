Цільнозерновий чи мультизлаковий: дієтолог розповіла, який хліб справді корисний

Яка різниця між видами

За словами дієтолога Наталії Самойленко, мультизерновий хліб означає, що він виготовлений із кількох видів зерна. Проте ці зерна можуть бути і рафінованими (очищеними від оболонки), що позбавляє їх корисних речовин.

Тому такий хліб вже нічим не відрізняється від звичайного білого хліба.

Тоді як цільнозерновий хліб - це продукт, у якому збережені всі частини зерна. Він багатий на клітковину, вітаміни групи B, антиоксиданти та мінерали.

Такий хліб допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, забезпечує тривале відчуття ситості та сприяє здоров’ю кишківника.

На що звертати увагу

Не варто покладатися лише на передню частину упаковки.

"Те, що на пакунку зображено красиве пшеничне поле, не обов’язково означає, що його вміст зроблено з цільного зерна. Написи "мультизерновий", "7 злаків", "бездріжджовий", "з цільним зерном" так само не завжди вказують на якісний хліб", - додала експерт.

Обов'язково необхідно перевіряти список інгредієнтів. Відносну кількість цільного зерна можна оцінити за розташуванням зерна в списку інгредієнтів.

Цільнозернове борошно повинно бути першим інгредієнтом або другим після води

До того ж, колір хліба - це не показник якості. Темний хліб не завжди є цільнозерновим. Часто виробники додають карамель чи патоку для темнішого кольору.

Також, чи менше інгредієнтів - чим краще. Справжній корисний хліб не потребує довгого списку добавок.

Допустима кількість цукру у хлібі на 100 г - 1-2 г. Якщо на упаковці зазначено, що хліб містить більше 5 г цукру на 100 г, це ознака того, що він містить доданий цукор (в тому числі сиропи, фруктові пюре, патоку, мед).

Важливо, що хліб без консервантів не може зберігатися довше 5 днів. Якщо на упаковці вказано тривалий термін зберігання, це може свідчити про наявність штучних добавок.

Які зрозуміти, що хліб свіжий

Хлібом часто можна насолоджуватися й після закінчення терміну його придатності, якщо правильно зберігати його в прохолодному сухому місці.

Подовжте термін служби свого хліба, заморозивши його, щоб він залишався свіжим тижнями. Перед споживанням просто розігрійте у духовці.