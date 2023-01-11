Цих трьох знаків на Зодіаку чекає щастя і успіх весь січень: кому пощастить

Січень стане синонімом щастя та успіху для трьох знаків Зодіаку. Незважаючи на подвійну ретроградність Меркурія та Марса, розташування цих небесних тіл позитивно вплине на представників цих сузір'їв.
У виданні Sante Plus назвали трьох щасливчиків січня.
Судячи з розташування зірок на нічному небі, у січні пощастить трьом знакам Зодіаку. Сонце входить на знак Водолія 20 січня і знаменує початок сезону цього повітряного Знаку.
Овен
Овен буде дуже щасливим на початку року. Зірки на його боці і дозволяють йому добре розпочати 2023 рік.
Попри досить складний початок місяця для деяких представників цього вогняного Знаку, їм все ж таки вдасться подолати весь біль та образи, які можуть виникнути в цей період.
Сонце у Водолії виштовхне їх із зони комфорту, і вони стануть набагато сильнішими.
З цього моменту перед представниками цього вогняного Знаку відкриється новий світ, і весь січень вони відчуватимуть моменти радості та щастя.
Овни зможуть здійснити все, що захочуть!
Близнюки
Близнюки можуть почуватися самотніми у січні, попри велику кількість людей навколо них. Але після цього періоду вони помітять, що всі їхні близькі щодня подумки з ними.
Близнюки нарешті зрозуміють, що немає нічого важливішого за сім'ю та друзів. Це єдині люди, які завжди будуть поряд.
Близнюки не повинні соромитися просити їх про допомогу у разі потреби.
Цей новий рік дозволить їм реалізувати інші мрії, які вони не змогли здійснити у 2022 році.
Стрілець
Стрільцям у січні також дуже пощастить. Вони виконають усі свої найпотаємніші бажання і будуть дуже щасливі.
Навіть якщо деякі люди думають, що вони не зможуть досягти успіху в певних проектах, цей Знак здивує дуже серйозно.
Якщо на професійному рівні у цих представників стихії Вогню все складається чудово, то й в особистому житті їм нема чого побоюватися; їхні романтичні стосунки будуть на підйомі.
Цьому Знаку нема про що турбуватися, тому що в цьому січні у нього все складеться вдало. Їм не важко підкреслити свій соціальний статус або завести нові знайомства.
Завдяки новим змінам їхнє коло друзів розшириться, і вони зможуть створити нові професійні партнерські відносини.
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