В цих овочах та фруктах містяться загрожуючі для здоров'я хімікати

Кілька популярних фруктів і овочів, включаючи чорницю, болгарський перець і зелені боби, містять сліди шкідливих пестицидів, які можуть вплинути на здоров’я людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження Consumer reports.

Що відомо про дослідження

Некомерційна організація під назвою Consumer reports вивчила семирічні результати тестування залишків пестицидів для 59 видів продуктів, проведених Міністерством сільського господарства США, і дійшла висновку, що пестициди становлять "значний ризик" у 20% харчових продуктів, які вона перевірила. Ці ризики існують для певних груп, наприклад дітей і вагітних жінок, навіть якщо споживається лише половина або одна порція.

Але кожен повинен обмежити споживання цих фруктів і овочів, радить Consumer Reports.

Чи шкідливі пестициди в продуктах?

За даними Агенства з охорони навколишнього середовища США (EPA), у США використовується понад 800 пестицидів - хімічних речовин для знищення комах або боротьби з грибками, деякі з яких "можуть становити загрозу для здоров’я.

Дослідження пов’язують пестициди з ризиком розвитку хвороби Паркінсона, захворювань щитовидної залози, діабету, захворювань нирок, раку, ревматоїдного артриту та оперізуючого лишаю, зазначає агентство. Діти особливо чутливі до негативних наслідків.

Але люди, як правило, піддаються впливу лише дуже невеликих кількостей пестицидів - "занадто малих, щоб становити ризик".

Однак тривалий вплив навіть невеликої кількості пестицидів може бути особливо шкідливим для людей з хронічними проблемами зі здоров’ям, тих, хто живе в районах, де вони піддаються впливу багатьох інших токсинів, і людей, які стикаються з іншими соціальними чи економічними стресами.

Consumer Reports наполягає, щоб EPA заборонило використання органофосфатів або карбаматів - двох класів хімічних речовин, які впливають на нервову систему і які, за словами організації, спричиняють найбільший ризик для здоров’я - на продовольчих культурах.

На своєму веб-сайті EPA повідомляє, що вплив карбаматів на дітей знизився на 70% з 1995 по 2013 рік, оскільки агентство скасувало або обмежило багато карбаматів протягом цього часу.

В яких фруктах можуть бути пестициди

Чорниця

Близько 20% зразків, вирощених традиційним способом, містили залишки фосмету, пестициду, який EPA вважає особливим ризиком для дітей, повідомляє Consumer Reports. Він належить до класу фосфорорганічних хімічних речовин.

Звичайна заморожена чорниця також становила дуже високий ризик, кажуть в організації.

Кавун

Приблизно 3% зразків, вирощених традиційним способом, показали позитивний результат на оксаміл, ту саму хімічну речовину, що міститься в перці, на рівнях, які "набагато вище", ніж Consumer Reports вважає безпечними. Експерти радять обирати дині замість кавунів.

Овочі з небезпечними пестицидами

Солодкі перці

За даними Consumer Reports, майже половина всіх зразків, вирощених традиційним способом, виявилися позитивними на оксаміл - частину хімічних речовин класу карбаматів або продукт його розпаду, оксамілоксим. Організація попереджає, що оксаміл може бути серйозним ризиком для здоров’я.

Картопля

Майже всі вітчизняні традиційно вирощені зразки мали залишки хлорпрофаму, ще одного карбаматного пестициду, повідомляє Consumer Reports. Органічна картопля теж була забруднена хімікатами.

Хімічні речовини запобігають проростанню картоплі під час зберігання та транспортування до продуктового магазину. З солодкою картоплею (бататом) такої проблеми немає, то ж вона - найкращий вибір.

Зелена квасоля

Близько 4% зразків, вирощених традиційним способом, містили залишки ацефату або одного з продуктів його розпаду, метамідофосу, навіть незважаючи на те, що EPA заборонило використання ацефату на овочах у 2011 році, повідомляє Consumer Reports.

Кращим вибором є органічні зелені боби й горошок.