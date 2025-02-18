Цигарки чи "електронки"? Шокуюча правда, яке саме куріння гірше впливає на зуби

Здоров'я зубів - це важливий аспект загального самопочуття. Існує поширена думка, що електронні сигарети є менш шкідливими для зубів, ніж традиційні цигарки. Проте, чи так це насправді?

Як впливають на зуби звичайні сигарети?

Шкода традиційних сигарет для зубів є загальновідомим фактом. Тютюновий дим містить тисячі шкідливих речовин, які негативно впливають на стан ротової порожнини. Нікотин, смоли, чадний газ та інші компоненти тютюнового диму викликають:

Пожовтіння зубів

Смоли, що містяться в тютюновому димі, осідають на зубній емалі, надаючи їй жовтуватого відтінку.

Захворювання ясен

Нікотин звужує кровоносні судини, що призводить до порушення кровопостачання ясен. Це може стати причиною розвитку гінгівіту та пародонтиту - серйозних захворювань ясен, які можуть призвести до втрати зубів.

Руйнування зубної емалі

Кислоти, що містяться в тютюновому димі, можуть роз'їдати зубну емаль, роблячи зуби більш вразливими до карієсу.

Неприємний запах з рота

Тютюновий дим залишає в ротовій порожнині неприємний запах, який важко усунути.

Рак ротової порожнини

Куріння є одним з основних факторів ризику розвитку раку ротової порожнини.

Як впливають на зуби вейпи ("електронки")?

Електронні сигарети, хоча і не містять тютюну, також можуть завдати значної шкоди вашим зубам. Аерозоль, який утворюється при використанні електронних сигарет, містить хімічні речовини, які можуть негативно впливати на стан ротової порожнини. Серед них:

Нікотин

Хоча в меншій кількості, ніж у традиційних сигаретах, нікотин також присутній в електронних сигаретах. Він також викликає звуження кровоносних судин та може призвести до захворювань ясен.

Пропіленгліколь та гліцерин

Ці речовини, що використовуються для створення аерозолю, можуть викликати сухість у роті, що сприяє розвитку бактерій та карієсу.

Ароматизатори

Багато ароматизаторів, що використовуються в електронних сигаретах, можуть містити шкідливі хімічні речовини, які можуть подразнювати слизову оболонку рота та викликати запалення.

Метали

Деякі дослідження виявили наявність важких металів, таких як нікель та хром, в аерозолі електронних сигарет. Ці метали можуть накопичуватися в організмі та завдати шкоди здоров'ю, в тому числі й зубам.

Що ж шкідливіше сигарети чи електронки?

Однозначно відповісти на це питання складно, адже вплив як традиційних, так і електронних сигарет на зуби є руйнівним. Проте, більшість дослідників сходяться на думці, що традиційні сигарети завдають більшої шкоди зубам, ніж електронні.

Це пов'язано з тим, що тютюновий дим містить набагато більше шкідливих речовин, ніж аерозоль електронних сигарет.