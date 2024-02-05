Ці зміни у вашому організмі можуть сигналізувати про серйозну хворобу

Неочевидні ознаки діабету у жінок

Зміна кольору шкіри пахв або шиї. За словами фармацевта, потемнілі складки на шкірі можуть бути першими ознаками проблем зі здоров'ям, а саме резистентності до інсуліну. На цих ділянках можуть з'явитися чорні плями. Окрім цього, шкіра може почати грубішати.

"Висячі" родимки. Невуси тілесного кольору, які з'являються на шкірі та ніби "звисають" на ніжці, не варто ігнорувати. Такі родимки потрібно показати лікарю, аби він перевірив їх на доброякісність.

Акне. Прищі, особливо на лівій стороні обличчя, заявила лікар, можуть свідчити про гормональний дисбаланс. Звісно, акне не завжди пов'язане з діабетом, але перестрахуватися буде не зайвим.

Надмірне оволосіння. Гірсутизм найчастіше проявляється на обличчі, шиї, животі, сідницях та стегнах. І якщо ви помітили, що на цих ділянках у вас дуже багато волосся, проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Облисіння за чоловічим типом. Високий рівень інсуліну, пояснює лікарка, призводить до того, що в організмі жінки з'являється багато тестостерону. А це впливає на волосся й провокує його випадіння.

Як вберегтися від діабету

Фармацевт рекомендує змінити спосіб життя. Для цього треба: