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Ці заспокійливі препарати не працюють: лікар розповіла, на що не варто витрачати гроші

Ці фуфломіцини нічого не лікують (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

З реклам різних заспокійливих засобів нам розповідають про їхню чудодійність, проте насправді більшість подібних ліків є фуфломіцинами та не несуть жодної користі. Купуючи їх, ви лише викидаєте гроші на вітер.

Які саме це препарати, розповіла медичний психолог Надь Беата на своїй сторінці в Instagram.

Фітопрепарати

Це медичні засоби, виготовлені з рослинної сировини. Ось перелік тих, які купувати не варто:

  • Деприм
  • Седафітон
  • Антистрес
  • Нейробаланс
  • Валеріана
  • Лазея
  • Новопассит
  • Білобіл
  • Седавіт
  • Персен

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Ноотропи

Це лікарські засоби, які призначені для "покращення" роботи мозку. За словами фахівця, ці препарати є не доказовими та не ефективними:

  • Нообут
  • Когнум
  • Фезам
  • Гліцисед
  • Біфрен
  • Пірацетам
  • Фенібут
  • Пантогам

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

Гомеопатичні препарати

Це зазвичай мінерали, речовини рослинного або тваринного походження. Їх розводять багато разів до такого стану, що ці розведення практично не містять молекул діючої речовини.

  • Тенотен
  • Меморія
  • Цефанейро
  • Нервохеель
  • Нотта
  • Стрес-гран

Фото: instagram.com/dr_beata_nad

"Усі ці групи препаратів об'єднує те, що немає адекватних досліджень, які б довели їхню ефективність та безпечність. Жодні з них не схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США та не є рекомендованими жодною впливовою міжнародною медичною асоціацією", - підсумовує експерт.

Раніше ми розповідали, які ліки для серця не лише не допомагають, а й роблять гірше.

Читайте також, які ліки в гінекології вважають фуфломіцинами.

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