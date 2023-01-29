Ці запахи тіла можуть бути ознакою серйозних захворювань: коли звертатися до лікаря

Чому може "пахнути" тіло

Запах тіла виникає, перш за все, коли бактерії вступають у контакт із потом, який сам по собі не пахне. Медичний термін для викликаного згодом неприємного запаху - бромгідроз.

У тілі людини є два різні типи потових залоз:

Екрінні залози, які знаходяться майже скрізь на шкірі. Коли температура тіла підвищується, екрінні залози виділяють вологу (піт) на поверхню шкіри. Коли піт випаровується, це допомагає охолоджувати шкіру та регулювати температуру тіла. Апокринові залози, що знаходяться зазвичай у місцях, де є волосяний покрив (наприклад, у пахвових западинах і в паху). Вони починають функціонувати в період статевого дозрівання. На відміну від екзокринних залоз, апокринові виробляють густішу рідину без запаху, що містить білок.

Винуватцями запаху тіла (через суміші поту та бактерій) є апокринові залози. При цьому такий запах не обмежується пахвами, що різко пахнуть, або пахом.

Так, деякі захворювання викликають викид летких органічних сполук (ЛОС) - хімічних речовин, що виділяються при розпаді інших хімічних сполук. Ці ЛОС можна виявити у видихуваному повітрі, сечі, шкірі та крові.

Які захворювання викликають запах тіла

На запах може впливати кілька факторів, включаючи підлогу та генетику. Також відіграє важливу роль мікробіом вашої шкіри - бактерії, віруси та грибки, які природним чином живуть на ній. Погана гігієна, певні продукти, гормони чи ліки можуть викликати неприємний запах тіла.

У той час як дезодоранти та парфуми неприємний запах можуть маскувати, він також може вказувати на можливі захворювання:

Проблеми з нирками

Якщо нирки не працюють належним чином, не можна позбутися сечовини. Накопичення сечовини в організмі, що називається уремія, є небезпечним станом, при якому дихання та піт можуть пахнути аміаком або як відбілювач.

Проблеми з печінкою

Також запах аміаку чи сечі з рота може бути ознакою недостатньо гарної роботи печінки. Цей орган виконує важливі функції, у тому числі виробляє жовч, що допомагає перетравлювати їжу та позбавляти організм шкідливих речовин.

Діабетичний кетоацидоз

Ускладнення діабету, що називається діабетичним кетоацидозом (ДКА), може спричинити помітний запах. ДКА є серйозним захворюванням, що виникає, коли в організмі не вистачає інсуліну. Тіло починає спалювати жир замість глюкози, щоб одержати енергію. ДКА може надати подиху фруктового, солодкого запаху. У деяких запах асоціюється із гнилими яблуками або рідиною для зняття лаку.

Проблеми з легенями або ротовою порожниною

Хоча неприємний запах із рота при пробудженні - нормальне явище, смердючий запах, який не зникає навіть після чищення зубів, може вказувати на проблеми зі здоров'ям. Наприклад, неприємний запах слини та дихання може бути через пневмонію, що є типом легеневої інфекції. Туберкульоз також може зробити дихання дуже смердючим. Ознакою захворювання ясен чи інфекції горла може бути галітоз.

Проблеми з кишечником

Закупорка в тонкому або товстому кишечнику може перешкоджати проходженню деяких харчових матеріалів чи рідин. А повна закупорка - серйозний, небезпечний для життя стан, що може призвести до розриву кишечника, якщо не вдатися до лікування. У деяких випадках вміст кишківника (фекалії) може повернутися до шлунка. Дихання може пахнути калом, особливо якщо у вас блювотиння.

Проблеми з сечовивідними шляхами

Бактерії, що потрапляють в сечовивідні шляхи, можуть викликати такі проблеми, як інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ). Крім помутніння сечі, болю або печіння при сечовипусканні можна помітити сильний неприємний запах сечі.

Вагінальна інфекція

Надмірне зростання бактерій, присутніх у піхві, може спричинити бактеріальний вагіноз. У цьому типі інфекції можуть виникнути виділення з піхви з неприємним рибним запахом.

Інші причини запаху тіла

Інфекція

Якщо кал має запах гірший, ніж зазвичай, це може бути ознакою інфекції у тонкому кишечнику, наприклад, лямбліозу. Бактеріальна інфекція у волоссі пахв - трихомікоз - здатна викликати пітливість та неприємний запах пахв, а також випадання волосся у цій галузі.

Триметиламінурія

Це рідкісне генетичне захворювання виникає, коли організм не може розщепити хімічну сполуку триметиламін, що міститься у певних продуктах. Надлишок ТМА в організмі викликає неприємний, тухлий, рибний запах із рота, сечі чи поту.

Надмірне потовиділення

Стан, при якому людина сильно потіє навіть за низької температури, називається гіпергідроз. При ньому може виникнути неприємний запах тіла, якщо піт контактує з бактеріями на шкірі. Надактивна щитовидна залоза або гіпертиреоз можуть спричиняти надмірне потовиділення, що може призвести до неприємного запаху тіла.

Отруєння

Деякі токсини можуть вплинути запах тіла. Дослідники виявили, що люди, які приймали миш'як, мали часниковий запах тіла. Проковтування ціаніду викликало запах з рота гірким мигдалем. І якщо ваша сеча пахне фіалками, можливо, ви вжили скипидар.

Спітнілі ноги

У деяких людей сильно пітніють ноги, через що з'являється неприємний запах. Це звичайна справа, і запах може зникнути після митися ніг, або якщо висушити. Але також пітливість ніг може збільшити ризик розвитку епідермофітії стоп, заразної грибкової інфекції шкіри стоп.

Гормональні зміни

Менструація, менопауза та вагітність викликають гормональні коливання. Ці гормональні зміни, у тому числі припливи та нічна пітливість, можуть змінити запах тіла.

Коли потрібно звертатися до лікаря

Деякі типи запаху тіла мають тимчасовий характер. Краща гігієна або здоровіший спосіб життя можуть позбутися їх. Разом з тим слід звернутися за медичною допомогою, якщо: