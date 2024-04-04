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Ці залишки продуктів категорично не можна викидати: їх можна використати повторно

Які залишки продуктів можна використати повторно (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Скорочення харчових відходів є розумною ідеєю не тільки для планети, але й для вашого бюджету. Певні харчові відходи не варто викидати, адже їх можна використати повторно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Шматочки хліба 

Залишки черствого або підсохлого хліба можна перетворити на панірувальні сухарі. Розріжте залишки хліба, лавашів, рогаликів і булочок на менші шматочки, а потім покладіть їх у пакет доки у вас не буде достатньо шматочків для панірувальних сухарів.

Додавання цільнозернового хліба або з насіння робить суміш сухарів цікавішою.

Покладіть шматочки хліба в кухонний комбайн і збивайте, поки не отримаєте бажаного розміру сухарів. Щоб підсилити смак, можна додати трави.

Залишки зелені

Часто залишаються залишки свіжої зелені, тому їх не варто викидати, а правильно використати.

Досвідчені кухарі використовують всі частини трав для приготування їжі, включно з м’якими стеблами - просто наріжте їх.

Свіжі трави, такі як розмарин можна подрібнити та змішати з оливковою олією. 

Шкірка пармезану 

Коли ви натерли весь сир, то можна використати ще й шкірку, що залишилася. Це дозволить додати глибини смаку всім видам страв.

Зберігайте шкірку в пакеті в холодильнику, а потім додайте її в каструлю, коли будете щось готувати.

Овочі

Якщо ви маєте залишки овочів, які не встигнете використати, то подовжте їм життя. З них можна приготувати салат або овочеве рагу.

Що варто робити

Щоб не доводилося викидати їжу, потрібно здійснювати осмислені покупки в магазині. Не варто брати їжу із запасом.

Потрібно купувати рівно стільки продуктів, скільки ви і ваша сім'я зможе з'їсти. Адже може бути так, що ви просто не встигнете вжити усі продукти до того, як вийде термін придатності.

До того ж свіжі продукти набагато корисніші, ніж ті, які ми вже зберігаємо протягом певного часу.

Не забивайте свій холодильник і шафи непотрібними продуктами. Єдиний випадок, коли можна купувати продукти із запасом, це коли ви точно впевнені, що вони не зіпсуються.

 

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