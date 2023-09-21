Ці українські монети можуть збагатити вас: як розпізнати цінні копійки

Поява перших рідкісних монет в Україні датується 1991 роком. Саме в цей період Україна стала на шлях незалежності. Тоді почали виготовляти монети, які вважають рідкісними зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Монетки-ягідки".
Варто знати, що деякі, на перший погляд, звичайні старі українські монети можуть принести своїм власникам великі гроші. Розпізнати дорогі екземпляри можна за дрібними деталями.
Монету 5 копійок різновиду 1.1ААк 1992 року можна продати від 4000 до 6000 грн. Відрізнити від інших монет їх можна за:
Через помилку невелика кількість монет отримала велику насічку. Тому такі 5 копійок дорого купують нумізмати.
Також є трохи інша монета у 5 копійок 1992 року, яка теж вважається унікальною.
Особливості різновиду 2БАм:
Продати таку монету можна від 2500 до 3000 грн.
Різновид монети - 1АДг. Продати її можна за 5000 грн. Особливість цієї монети в тому, що вона має гладкий гурт без написів.
"Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 г, діаметр 26 мм", - йдеться у повідомленні.
Монету 50 копійок різновиду 1.1АГм можна придбати від 2000 до 4000 грн.
Особливості монети такі:
В обігу також зустрічається ще один різновид з трапеціями - 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори в нижній частині тризуба. Монету можна продати за 5 - 30 грн.
Унікальна монета номіналом 50 копійок (фото: monety-yagidky)
Раніше ми повідомляли, що 10-копійчана монета може збагатити вас на 1000 доларів.
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