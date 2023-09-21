Ці українські монети можуть збагатити вас: як розпізнати цінні копійки

Варто знати, що деякі, на перший погляд, звичайні старі українські монети можуть принести своїм власникам великі гроші. Розпізнати дорогі екземпляри можна за дрібними деталями.

5 копійок 1992 року

Монету 5 копійок різновиду 1.1ААк 1992 року можна продати від 4000 до 6000 грн. Відрізнити від інших монет їх можна за:

середнім зубом тризубу - з потовщенням у верхній частині

одиницею в даті - вона з хвостиком

гроном №2 - у формі прямокутного трикутника

гуртом з великою насічкою

Через помилку невелика кількість монет отримала велику насічку. Тому такі 5 копійок дорого купують нумізмати.

Унікальна монета 5 копійок (фото: monety-yagidky)

Також є трохи інша монета у 5 копійок 1992 року, яка теж вважається унікальною.

Особливості різновиду 2БАм:

середній зуб тризуба гострий, вузький

одиниця дати без хвостика

гроно №2 у формі тупокутного трикутника

гурт з дрібною насічкою

Продати таку монету можна від 2500 до 3000 грн.

Унікальна монета 5 копійок (фото: monety-yagidky)

1 гривня 2001 року

Різновид монети - 1АДг. Продати її можна за 5000 грн. Особливість цієї монети в тому, що вона має гладкий гурт без написів.

"Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 г, діаметр 26 мм", - йдеться у повідомленні.

Унікальна монета 1 гривня (фото: monety-yagidky)

50 копійок 1994 року

Монету 50 копійок різновиду 1.1АГм можна придбати від 2000 до 4000 грн.

Особливості монети такі:

наявні маленькі отвори у нижній частині тризуба

проміжки між листком і відростком у формі трапецій

гурт з дрібною насічкою

В обігу також зустрічається ще один різновид з трапеціями - 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори в нижній частині тризуба. Монету можна продати за 5 - 30 грн.

Унікальна монета номіналом 50 копійок (фото: monety-yagidky)