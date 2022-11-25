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Ці три поради допоможуть вам вибрати ідеально стиглий гранат

Гранат вибрати досить легко (фото: pixabay)
Автор: Василина Копитко

Стиглий гранат чи ні? Саме з таким питанням ми частенько зіштовхуємося у супермаркеті при виборі цього смачного і корисного фрукта.

Як правильно обирати гранат і потім легко його почистити - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як обрати стиглий гранат

Форма

Найстигліші гранати не можуть бути ідеально круглими. Обирайте сплющені, кутасті сторони, а не ідеально округлі сфери.

Вага

Стиглий гранат повинен бути важким як для свого розміру - це ознака того, що насіння повне і соковите.

Стиглий гранат (фото: pixabay.com)

Як почистити гранат

Відріжте гострим ножем частину нижньої частини граната і покладіть його зрізом донизу на обробну дошку.

Крок №1 (фото: simplyrecipes.com)

Зробіть коловий надріз навколо “корони” граната.

Крок №2 (фото: simplyrecipes.com)

Потім виконайте близько шести неглибоких вертикальних надрізів на зовнішній стороні граната.

Крок №3 (фото: simplyrecipes.com)

Візьміть гранат і обережно розкрийте його.

Крок №4 (фото: simplyrecipes.com)

Над мискою очистьте насіння від шкірки та мембран.

Крок №5 (фото: simplyrecipes.com)

Гранат найкраще їсти відразу або зберігати охолодженим у холодильнику в герметичному контейнері протягом 3-4 днів.

Цікаві факти про гранат

  • Гранатовий сік корисний при недокрів'ї, відвар шкірки застосовують при лікуванні опіків шкіри та розладах шлунку.
  • М'якоть плода використовують для приготування салатів, гарнірів, різноманітних соусів до страв із риби та м'яса, тонізуючих напоїв. Плоди містять багато цукру, танін, вітамін С.
  • Поблизу закарпатського міста Виноградів на Чорній горі є плантація граната.

Раніше ми ділились лайфхаками, які допоможуть зберегти лимони свіжими протягом кількох місяців.

Читайте також про те, як правильно зберігати сушені яблука та груші, щоб не було жучків і смак залишиться насиченим.

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гранат