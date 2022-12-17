Ці три овочеві страви можуть привести вас до набору ваги: що до них відноситься

Овочі - незамінні у нашому раціоні. У той час як у сирих і злегка приготованих овочах містяться багато важливих поживних речовин, це не належить до тих, що приготовані іншим способом.

У виданні Eat This Not that розповіли, які овочі можуть призвести до набору ваги.

Чому від деяких овочів можна набрати вагу?

Олія, сіль, цукор, сир та паніровка – це лише деякі з інгредієнтів, які зазвичай використовуються для покращення смаку та текстури овочевих рецептів, часто перетворюючи їх на висококалорійні страви.

Насправді ці добавки можуть зробити ваш улюблений овоч менш корисним і призвести до небажаних кілограмів.

Овочі, які заважають вам схуднути

Баклажан у темпурі

Баклажани - це багата на поживні речовини їжа з відносно низьким вмістом калорій. Клітковина та антиоксиданти є двома важливими поживними речовинами, що містяться в баклажанах, які можуть бути порушені після того, як їх обсмажать.

Тісто темпура традиційно готується з яєць, борошна та води в якості покриття для овочів та морепродуктів.

Потім продукти занурюють у олію та обсмажують у фритюрі. У випадку з баклажанами в темпурі тісто і олія в темпурі додають значні калорії.

Соус зі шпинату та артишоків

Два овочі в одному чудово вершковому соусі. Звучить непогано. Але від цієї страви також можна набрати вагу. Незважаючи на те, що в цьому рецепті присутні шпинат та артишоки, вершковий сир, вершки та інші види сиру, які часто використовуються для приготування цього соусу, позбавляють його багатих поживними речовинами овочів.

Шпинат містить вітамін С, залізо і калій, і це лише деякі з поживних речовин, а артишоки багаті на клітковину і вітамін К. Деякі з цих поживних речовин, особливо вітамін С і вітамін К, зменшуються під час приготування з такою кількістю жиру.

Морквяний торт

Морква - це ще одне джерело вітаміну С і заліза, також містить лютеїн, антиоксидант, який може допомогти здоров'ю очей. Однак після приготування вітамін С та лютеїн, ймовірно, розкладаються, що призводить до зниження цих поживних речовин при вживанні.

Традиційні інгредієнти для ласощів, що використовуються для приготування морквяного торта, роблять цю страву не дуже придатною для схуднення. Цукор, борошно, масло, а також вершковий сир, що використовуються для приготування глазурі, роблять морквяний пиріг одним із найменш корисних способів використання моркви, що також може призвести до набору зайвих кілограмів.