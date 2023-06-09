Ці токсичні почуття руйнують вас зсередини. Як не втратити своє "я"

Які почуття призводять до втрати особистості

"Якщо дитину часто соромлять, звинувачують та лякають (а це була норма для "радянського виховання"), то, за дослідженнями нейронауковців, це призводить до стоншення ділянок головного мозку, що відповідають за відчуття свого "я". Систематична провокація у іншої людини почуття страху, вини, сорому, з метою задовольнити свої інтереси, є не що інше, як емоційне насилля", - пишуть експерти.

Науковці поки не сформували достатньої доказової бази, щоб однозначно стверджувати, що це призводить до проблем із самооцінкою, але на практиці цей зв’язок очевидний.

Сором і вина регулюють відповідність людини чиїмось очікуванням. Якщо ці чужі очікування досить довго є основними орієнтирами у житті, то людина втрачає себе: своє "хочу", своє "маю право", "можу". Все життя підпорядковане лише одному: відповідати очікуванням інших людей, жити за чужими правилами.

Сором народжується зовнішньою оцінкою. Грубо кажучи, людина соромиться не того, що колупається в носі, а того, що знайомі їй люди помітили, як вона це робить.

Але з часом те, що людина чує від оточуючих (особливо, якщо це дитина чує від значущих дорослих) стає її внутрішнім голосом. Токсичний сором народжується зсередини самою людиною, але приписується зовнішньому спостерігачеві. ⠀

Вина - це внутрішнє відчуття після помилки. Токсична вина - коли людина відчуває себе винною у ситуації, на яку вона не мала жодного впливу або її відповідальність чи вплив були надто мізерні, щоб щось змінити.

Страх може бути з різних причин. Вина і сором є комплексними почуттями, які містять у собі інші емоції, в тому числі страх.

Як позбутись токсичних почуттів

Вихід із сорому - дати собі право розчарувати іншого, не відповідати чиїмось очікуванням. Щоб позбутися токсичної провини важливо чітко окреслити свою зону відповідальності - що справді від вас залежить, а що - ні і діяти всередині свого кола відповідальності.

Щодо страху варто розібратися наскільки реальною є небезпека і чим можна зарадити. Звучить просто, реалізувати складніше. Якщо ви часто ловите себе на токсичному соромі, провині чи страху варто звернутись до психолога.