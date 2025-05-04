Ці суперпродукти спалюють жир та сприяють схудненню: вони є у кожній коморі

Як ферментовані продукти сприяють схудненню

Експерт з харчування Лінн Мерфі сказала, що ферментовані соління можуть бути секретною зброєю для пришвидшення зусиль щодо схуднення.

"Ферментовані соління - це не те саме, що звичайні соління, які ви знайдете на полицях більшості супермаркетів. Справжні ферментовані соління виготовляються за традиційним процесом, який створює корисні пробіотики - корисні бактерії, що підтримують здоров’я кишечника", - додала вона.

Люди, які намагаються схуднути, як правило, зосереджуються переважно на великих змінах - повному перегляді раціону або початку інтенсивних режимів фізичних вправ. Хоча це важливо, але такі зміни часто не є стійкими.

Додавання ферментованих продуктів, таких як мариновані огірки - це ідеальний приклад невеликої звички, яка може допомогти у досягненні більших цілей. Вони доступні за ціною, довго зберігаються у холодильнику та легко вписуються у страви, які вам вже подобаються. Ключ до успіху у схудненні зазвичай полягає не в різких змінах, а в невеликих послідовних коригуваннях щоденних звичок.

Що впливає на схуднення

Дослідження показали, що збалансований кишковий мікробіом може суттєво вплинути на зусилля щодо схуднення кількома ключовими способами.

Покращене травлення

Ферментовані соління допомагають травній системі працювати ефективніше. Пробіотики, які вони містять, сприяють розщепленню їжі та засвоєнню поживних речовин, що може запобігти здуттю живота та дискомфорту.

Коли травлення покращується, організм стає ефективнішим у переробці їжі та виведенні відходів. Це означає менше здуття живота та більш плоский живіт, що люди досить швидко помічають після додавання ферментованих продуктів до раціону.

Регуляція апетиту

Ці пікантні продукти сприяють схудненню, контролюючи апетит. Корисні бактерії з ферментованих продуктів допомагають регулювати гормони голоду, такі як грелін і лептин, які контролюють відчуття голоду та ситості.

Багато людей відчувають зменшення тяги до їжі та відчуття ситості від менших порцій після того, як почали включати ферментовані продукти до раціону.

Зменшення жиру на животі

Дослідження показують, що пробіотики можуть допомогти зменшити вісцеральний жир, який накопичується навколо органів і сприяє збільшенню талії.

Як додати ферментовані соління до раціону

Їжте на перекус, щоб втамувати голод

Коли відчуваєте тягу до чогось, замість чіпсів чи цукерок, з’їжте солоні огірки. Вони забезпечують хрусткість та смак, не порушуючи раціон.

Тримайте банку в холодильнику на той випадок, коли вам захочеться щось перекусити. Кислий смак може насправді перезавантажити смакові рецептори та зменшити тягу до солодкого.

Додайте до страв

Наріжте ферментовані солоні огірки та додайте їх до салатів, бутербродів або лавашів для додаткового смаку та підвищення рівня пробіотиків.

Вони додають стільки смаку, що часто можна зменшити кількість заправки чи соусу, зменшуючи калорії.

Як гарнір

У багатьох східноєвропейських країнах ферментовані соління подаються як гарнір до основних страв, особливо до страв з високим вмістом білка.

Не всі соління однакові, коли йдеться про користь для схуднення. Вам потрібні традиційно ферментовані соління, а не ті, що розсолені в оцті, які знаходяться на полицях супермаркетів. Шукайте банки з написом "натуральне ферментоване" або "містить живі культури".

Справжні ферментовані соління зазвичай зберігаються в охолодженому відділі та можуть мати каламутний розсіл. Їхній кислий смак походить від природного процесу ферментації.