Ці способи допоможуть знизити холестерин без ліків: поради дієтолога

Причини підвищеного холестерину

Ось, чому рівень холестерину може стати вищим за норму:

﻿﻿дієта з високим вмістом легкозасвоюваних вуглеводів, трансжирів і надлишок насичених жирів

сімейна гіперхолестеринемія, мутація генів

﻿﻿холестатичні захворювання печінки

некомпенсований гіпотиреоз (ТТГ)

﻿﻿нефротичний синдром, ХНН

﻿﻿синдром Іценка- Кушинга

психічна анорексія

﻿﻿внаслідок дії лікарських засобів (прогестерон, анаболічні стероїди, ГКС, імунодепресанти, психотропні препарати (фетотіазини, нейролептики другого покоління)

цукровий діабет, метаболічний синдром

малорухливий спосіб життя у пацієнтів з центральним типом ожиріння

﻿﻿вагітність

﻿﻿вік - у старшому віці зростає секреція холестерину в жовч, знижується пул жовчних кислот, порушується моторна функція жовчного міхура

﻿﻿менопауза

Порушення жирового обміну призводить до розвитку ожиріння, цукрового діабету, атеросклерозу та інших ускладнень.

Як знизити рівень холестерину без ліків

Здорове харчування

До свого звичного раціону можете додати елементи середземноморської дієти. Вона містить велику кількість овочів, зелені, фруктів та ягід, цільного зерна, бобів, горіхів і насіння, а також оливкова олія як важливе джерело жиру. Риби, м'са птиці та молочних продуктів - помірна кількість, а червоного м'яса - низька.

При цьому варто обмежити кількість ﻿﻿тваринних жирів, готових кондитерських виробів, фруктових соків і солодких газованих напоїв. Не виключайте жири з раціону, але обмежте цукор.

Будьте фізично активними

Рух є дуже важливим для всіх систем організму. Він також дуже добре впливає на процес обміну жирами. Вам не обов'язково відвідувати спортивну залу чи інші заняття з активних видів спорту.

Старайтеся якомога більше ходити пішки. Не користуйтеся ліфтом. За хорошої погоди виходьте на вулицю та ходіть кілька кілометрів. Використовуйте будь-яку можливість для руху.

Спіть

Здоровий та якісний сон позитивно впливає на обмін жирів та загальний стан здоров'я.

Розвивайте в собі стресостійкість

Лікуйте свої депресії та тривожні стани. Якщо вам постійно тривожно, нічого не хочеться, важко підняти себе з ліжка, вас турбує безсоння, звертайтеся до фахівця та розв'язуйте свою проблему експертно.

Відмовтеся від куріння та алкоголю

Ці речовини мають негативний вплив на здоров'я, тому від них варто відмовитися взагалі чи принаймні обмежити споживання.

﻿﻿﻿﻿Використовуйте здорові способи термообробки продуктів

Набагато краще їх варити, тушкувати, запікати без скоринки, на пару, гриль тощо.

Крім усього вище перерахованого, варто к﻿﻿онтролювати рівень глюкози крові, артеріального тиску та масу тіла. Всі ці фактори підвищують серцево-судинні ризики.

Не забува﻿﻿﻿﻿йте, що змінювати раціон потрібно плавно та спокійно.