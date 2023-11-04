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Ці способи допоможуть знизити холестерин без ліків: поради дієтолога

Як знизити рівень холестерину у крові (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Холестерин - це жироподібна речовина з групи стеринів. Він входить до складу мембран клітин людини та бере участь у виробленні статевих гормонів, жовчних кислот і нервових клітин. Більшу частину холестерину природно виробляє печінка. Однак коли його стає занадто багато в організмі, починає розвиватися атеросклероз.

Досить часто лікарі призначають медикаментозне лікування для зниження рівня холестерину. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-допис дієтолога Олесі Добрянської розповідає про методи зниження холестерину без ліків.

Причини підвищеного холестерину

Ось, чому рівень холестерину може стати вищим за норму:

  • ﻿﻿дієта з високим вмістом легкозасвоюваних вуглеводів, трансжирів і надлишок насичених жирів
  • сімейна гіперхолестеринемія, мутація генів
  • ﻿﻿холестатичні захворювання печінки
  • некомпенсований гіпотиреоз (ТТГ)
  • ﻿﻿нефротичний синдром, ХНН 
  • ﻿﻿синдром Іценка- Кушинга
  • психічна анорексія
  • ﻿﻿внаслідок дії лікарських засобів (прогестерон, анаболічні стероїди, ГКС, імунодепресанти, психотропні препарати (фетотіазини, нейролептики другого покоління)
  • цукровий діабет, метаболічний синдром
  • малорухливий спосіб життя у пацієнтів з центральним типом ожиріння
  • ﻿﻿вагітність
  • ﻿﻿вік - у старшому віці зростає секреція холестерину в жовч, знижується пул жовчних кислот, порушується моторна функція жовчного міхура
  • ﻿﻿менопауза

Порушення жирового обміну призводить до розвитку ожиріння, цукрового діабету, атеросклерозу та інших ускладнень.

Як знизити рівень холестерину без ліків

  • Здорове харчування

До свого звичного раціону можете додати елементи середземноморської дієти. Вона містить велику кількість овочів, зелені, фруктів та ягід, цільного зерна, бобів, горіхів і насіння, а також оливкова олія як важливе джерело жиру. Риби, м'са птиці та молочних продуктів - помірна кількість, а червоного м'яса - низька. 

При цьому варто обмежити кількість ﻿﻿тваринних жирів, готових кондитерських виробів, фруктових соків і солодких газованих напоїв. Не виключайте жири з раціону, але обмежте цукор.

  • Будьте фізично активними

Рух є дуже важливим для всіх систем організму. Він також дуже добре впливає на процес обміну жирами. Вам не обов'язково відвідувати спортивну залу чи інші заняття з активних видів спорту.

Старайтеся якомога більше ходити пішки. Не користуйтеся ліфтом. За хорошої погоди виходьте на вулицю та ходіть кілька кілометрів. Використовуйте будь-яку можливість для руху.

  • Спіть

Здоровий та якісний сон позитивно впливає на обмін жирів та загальний стан здоров'я.

  • Розвивайте в собі стресостійкість

Лікуйте свої депресії та тривожні стани. Якщо вам постійно тривожно, нічого не хочеться, важко підняти себе з ліжка, вас турбує безсоння, звертайтеся до фахівця та розв'язуйте свою проблему експертно.

  • Відмовтеся від куріння та алкоголю

Ці речовини мають негативний вплив на здоров'я, тому від них варто відмовитися взагалі чи принаймні обмежити споживання. 

  • ﻿﻿﻿﻿Використовуйте здорові способи термообробки продуктів

Набагато краще їх варити, тушкувати, запікати без скоринки, на пару, гриль тощо.

Крім усього вище перерахованого, варто к﻿﻿онтролювати рівень глюкози крові, артеріального тиску та масу тіла. Всі ці фактори підвищують серцево-судинні ризики.

Не забува﻿﻿﻿﻿йте, що змінювати раціон потрібно плавно та спокійно.

 

Раніше ми розповідали, які прості щоденні продукти знижують рівень холестерину.

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