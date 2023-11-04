Ці способи допоможуть знизити холестерин без ліків: поради дієтолога

Холестерин - це жироподібна речовина з групи стеринів. Він входить до складу мембран клітин людини та бере участь у виробленні статевих гормонів, жовчних кислот і нервових клітин. Більшу частину холестерину природно виробляє печінка. Однак коли його стає занадто багато в організмі, починає розвиватися атеросклероз.
Досить часто лікарі призначають медикаментозне лікування для зниження рівня холестерину. РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-допис дієтолога Олесі Добрянської розповідає про методи зниження холестерину без ліків.
Ось, чому рівень холестерину може стати вищим за норму:
Порушення жирового обміну призводить до розвитку ожиріння, цукрового діабету, атеросклерозу та інших ускладнень.
До свого звичного раціону можете додати елементи середземноморської дієти. Вона містить велику кількість овочів, зелені, фруктів та ягід, цільного зерна, бобів, горіхів і насіння, а також оливкова олія як важливе джерело жиру. Риби, м'са птиці та молочних продуктів - помірна кількість, а червоного м'яса - низька.
При цьому варто обмежити кількість тваринних жирів, готових кондитерських виробів, фруктових соків і солодких газованих напоїв. Не виключайте жири з раціону, але обмежте цукор.
Рух є дуже важливим для всіх систем організму. Він також дуже добре впливає на процес обміну жирами. Вам не обов'язково відвідувати спортивну залу чи інші заняття з активних видів спорту.
Старайтеся якомога більше ходити пішки. Не користуйтеся ліфтом. За хорошої погоди виходьте на вулицю та ходіть кілька кілометрів. Використовуйте будь-яку можливість для руху.
Здоровий та якісний сон позитивно впливає на обмін жирів та загальний стан здоров'я.
Лікуйте свої депресії та тривожні стани. Якщо вам постійно тривожно, нічого не хочеться, важко підняти себе з ліжка, вас турбує безсоння, звертайтеся до фахівця та розв'язуйте свою проблему експертно.
Ці речовини мають негативний вплив на здоров'я, тому від них варто відмовитися взагалі чи принаймні обмежити споживання.
Набагато краще їх варити, тушкувати, запікати без скоринки, на пару, гриль тощо.
Крім усього вище перерахованого, варто контролювати рівень глюкози крові, артеріального тиску та масу тіла. Всі ці фактори підвищують серцево-судинні ризики.
Не забувайте, що змінювати раціон потрібно плавно та спокійно.
Раніше ми розповідали, які прості щоденні продукти знижують рівень холестерину.
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