На ці симптоми жінки не звертають уваги: приховані ознаки раку яєчників

Симптоми раку яєчників

Здуття живота

Біль у животі (від живота до верхньої частини стегон)

Постійне відчуття ситості, швидке відчуття насичення або втрата апетиту

Часті походи до туалету

Також можуть бути такі ознаки:

Зміни у роботі кишечника (наприклад, діарея чи запор)

Почуття постійної сильної втоми

Раптова втрата ваги без особливих причин

Незвичайні кровотечі (до або після критичних днів, менопаузи)

Як зазначають фахівці, всі симптоми можна розділити на три групи: нові – вони з'явилися нещодавно і для вас не є нормою, часті – трапляються до 12 разів на місяць, стійкі – не зникають.

Коли треба бити на сполох

В організації зазначають, що за таких симптомів лікарі не відразу відправляють для обстеження на рак, оскільки ці ознаки дуже розпливчасті й можуть також вказувати на проблеми зі шлунком. А у Великій Британії лише 21% жінок знає, що постійне здуття живота може бути ознакою пухлини.

А 97% жінок навіть не підозрювали, що постійне відчуття ситості може бути тривожним сигналом. 99% жінок не пов'язують часте сечовипускання із проблемами зі здоров'ям.

Якщо вас турбують подібні симптоми й це для вас не є нормою, варто звернутися до сімейного лікаря та пройти обстеження. У це обстеження повинні бути включені УЗД яєчників та живота, спеціальний аналіз крові.

Варто пройти обстеження обов'язково, якщо у вас є спадкова схильність до раку.

Кісти яєчників можуть давати симптоми, які схожі з ознаками раку яєчників. Також такі симптоми можуть виникнути при синдромі подразненого кишечника. Але тільки лікар може поставити правильний діагноз. Якщо первинне обстеження вас не задовольнить, ви можете запросити другу думку за кілька тижнів.