Ці симптоми не минають за тиждень: лікар пояснила, як розпізнати сезонну алергію

Навесні дедалі більше людей помічають поширені симптоми - нежить, сльозотечу та чхання. Часто це не застуда, а прояви сезонної алергії, яка щороку зачіпає мільйони українців. Як відрізнити алергію від звичайної застуди?
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-алерголог Олена Мозирська.
За словами медика, сезонна алергія - це прояви алергічної хвороби, які виникають навесні, літом або навіть в жовтні. Як правило, вона виникає в наслідок алергічної відповіді на пилок рослин.
Поширеною є алергія, як на пилок рослин, так і на котів та собак.
Крім того, поширеною є алергія на пил, яка часто виникає взимку, коли люди більше часу знаходяться в закритому приміщенні.
Алерголог зазначила, що харчування не впливає на симптоми алергії. Однак, деякі продукти можуть посилити стан, адже стимулюють вивільнення гістаміну.
Тому медик не радить "сидіти" на дієті, якщо у вас є сезонна алергія.
Зазвичай сезонна алергія проявляється в підлітковому віці та у людей віком 20-40 років. Однак, такий стан може виникати у дітей після трьох років.
Важливим є те, що при алергії на відміну від нежитю симптоми не проходять через тиждень. Симптоми часто більш виражені вранці, виникає дуже часте чхання, свербіж носа, очей і горла.
"При вживанні протиалергійних засобів симптоми при алергічному риніті можуть полегшуватися, а при вірусному, як правило, ні", - пояснила лікар.
Антигістамінні препарати - це ліки першої лінії, які можна застосовувати безпечно.
До того ж хибною думкою є те, що нібито сезонну алергію можна "перерости". Але це не так і може змінюватися лише перебіг хвороби, але іона нікуди не зникне.
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