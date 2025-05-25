Ці симптоми не минають за тиждень: лікар пояснила, як розпізнати сезонну алергію

Навесні дедалі більше людей помічають поширені симптоми - нежить, сльозотечу та чхання. Часто це не застуда, а прояви сезонної алергії, яка щороку зачіпає мільйони українців. Як відрізнити алергію від звичайної застуди?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-алерголог Олена Мозирська.

Що таке сезонна алергія

За словами медика, сезонна алергія - це прояви алергічної хвороби, які виникають навесні, літом або навіть в жовтні. Як правило, вона виникає в наслідок алергічної відповіді на пилок рослин.

Поширеною є алергія, як на пилок рослин, так і на котів та собак.

Крім того, поширеною є алергія на пил, яка часто виникає взимку, коли люди більше часу знаходяться в закритому приміщенні.

Вплив харчування на алергію

Алерголог зазначила, що харчування не впливає на симптоми алергії. Однак, деякі продукти можуть посилити стан, адже стимулюють вивільнення гістаміну.

Тому медик не радить "сидіти" на дієті, якщо у вас є сезонна алергія.

З якого віку проявляється

Зазвичай сезонна алергія проявляється в підлітковому віці та у людей віком 20-40 років. Однак, такий стан може виникати у дітей після трьох років.

Важливим є те, що при алергії на відміну від нежитю симптоми не проходять через тиждень. Симптоми часто більш виражені вранці, виникає дуже часте чхання, свербіж носа, очей і горла.

"При вживанні протиалергійних засобів симптоми при алергічному риніті можуть полегшуватися, а при вірусному, як правило, ні", - пояснила лікар.

Антигістамінні препарати - це ліки першої лінії, які можна застосовувати безпечно.

До того ж хибною думкою є те, що нібито сезонну алергію можна "перерости". Але це не так і може змінюватися лише перебіг хвороби, але іона нікуди не зникне.