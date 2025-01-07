Ці симптоми на нігтях можуть вказувати на 8 важких захворювань

Тривожні симптоми на нігтях

Зміна кольору або форми може бути нешкідливою, але вона також може бути ознакою захворювання. Якщо ви помітили будь-які з наведених нижче змін на нігтях рук або ніг, необхідно звернутися до лікаря.









Білі нігті можуть сигналізувати про захворювання печінки або діабет. При захворюваннях печінки це більш імовірно, якщо у вас цироз - найважча стадія захворювання.

Однак білі нігті також можуть виникати природним чином із віком, але все ж краще перевірити.





