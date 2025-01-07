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Ці симптоми на нігтях можуть вказувати на 8 важких захворювань

Які ознаки на нігтях свідчать про важкі захворювання (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Необхідно стежити за будь-якими незвичними змінами на нігтях, які можуть сигналізувати про потенційно небезпечні захворювання. Якщо нігті змінюють колір, то це може свідчити про ряд важких захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Тривожні симптоми на нігтях

Зміна кольору або форми може бути нешкідливою, але вона також може бути ознакою захворювання. Якщо ви помітили будь-які з наведених нижче змін на нігтях рук або ніг, необхідно звернутися до лікаря.

Білі нігті можуть сигналізувати про захворювання печінки або діабет. При захворюваннях печінки це більш імовірно, якщо у вас цироз - найважча стадія захворювання.

Однак білі нігті також можуть виникати природним чином із віком, але все ж краще перевірити.

  • щодня наносите на нігті зволожувальні засоби
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