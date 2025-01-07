Ці симптоми на нігтях можуть вказувати на 8 важких захворювань

Необхідно стежити за будь-якими незвичними змінами на нігтях, які можуть сигналізувати про потенційно небезпечні захворювання. Якщо нігті змінюють колір, то це може свідчити про ряд важких захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Тривожні симптоми на нігтях

Зміна кольору або форми може бути нешкідливою, але вона також може бути ознакою захворювання. Якщо ви помітили будь-які з наведених нижче змін на нігтях рук або ніг, необхідно звернутися до лікаря.

Загалом нігті можуть бути таких кольорів:

білі

наполовину рожеві та білі

жовті

темно-червоні "півмісяці"

Білі нігті можуть сигналізувати про захворювання печінки або діабет. При захворюваннях печінки це більш імовірно, якщо у вас цироз - найважча стадія захворювання.

Однак білі нігті також можуть виникати природним чином із віком, але все ж краще перевірити.

Наполовину рожеві та наполовину білі нігті є однією з ознак захворювання нирок. У випадку жовтих нігтів це може бути спричинено захворюванням легенів. Вважається, що зміна кольору пов’язана з кровоносною або лімфатичною системою.

Коли ці системи не працюють належним чином, рідина може накопичуватися в м’яких тканинах під шкірою. Своєю чергою можуть пожовтіти нігті. Однак жовті нігті також можуть бути викликані інфекцією нігтів або курінням сигарет.

Темно-червоні "півмісяці" на нігтях можуть сигналізувати про низку захворювань, включаючи вовчак, хвороби серця, гніздову алопецію, артрит і дерматоміозит.

Тому, якщо ви помітили будь-який із цих кольорів на своїх нігтях, слід звернутися до лікаря.

Інші кольори на нігтях вказують на проблему:

сині нігті - недостатньо кисню в крові

бліді нігті - анемія

сині "півмісяці" можуть бути ознакою отруєння

Як правильно доглядати за нігтями

Деякі поради допоможуть зберегти нігті здоровими та красивими: