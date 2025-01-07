Ці симптоми на нігтях можуть вказувати на 8 важких захворювань
Необхідно стежити за будь-якими незвичними змінами на нігтях, які можуть сигналізувати про потенційно небезпечні захворювання. Якщо нігті змінюють колір, то це може свідчити про ряд важких захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Тривожні симптоми на нігтях
Зміна кольору або форми може бути нешкідливою, але вона також може бути ознакою захворювання. Якщо ви помітили будь-які з наведених нижче змін на нігтях рук або ніг, необхідно звернутися до лікаря.
Загалом нігті можуть бути таких кольорів:
- білі
- наполовину рожеві та білі
- жовті
- темно-червоні "півмісяці"
Білі нігті можуть сигналізувати про захворювання печінки або діабет. При захворюваннях печінки це більш імовірно, якщо у вас цироз - найважча стадія захворювання.
Однак білі нігті також можуть виникати природним чином із віком, але все ж краще перевірити.
Наполовину рожеві та наполовину білі нігті є однією з ознак захворювання нирок. У випадку жовтих нігтів це може бути спричинено захворюванням легенів. Вважається, що зміна кольору пов’язана з кровоносною або лімфатичною системою.
Коли ці системи не працюють належним чином, рідина може накопичуватися в м’яких тканинах під шкірою. Своєю чергою можуть пожовтіти нігті. Однак жовті нігті також можуть бути викликані інфекцією нігтів або курінням сигарет.
Темно-червоні "півмісяці" на нігтях можуть сигналізувати про низку захворювань, включаючи вовчак, хвороби серця, гніздову алопецію, артрит і дерматоміозит.
Тому, якщо ви помітили будь-який із цих кольорів на своїх нігтях, слід звернутися до лікаря.
Інші кольори на нігтях вказують на проблему:
- сині нігті - недостатньо кисню в крові
- бліді нігті - анемія
- сині "півмісяці" можуть бути ознакою отруєння
Як правильно доглядати за нігтями
Деякі поради допоможуть зберегти нігті здоровими та красивими:
- тримайте нігті на руках та на ногах чистими та сухими
- уникайте травмування нігтів
- стрижіть нігті прямо і не надто коротко, краще після душу, коли нігтьова пластина розм'якшиться
- щодня наносите на нігті зволожувальні засоби
- регулярно видаляйте бруд під нігтями
- уникайте обробки нігтів продуктами, що містять токсичні речовини (ацетон або формальдегід)
- уникайте бактеріальних інфекцій під накладними нігтями (регулярно перевіряйте на наявність зеленого кольору)
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