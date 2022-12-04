Ці симптоми не можна ігнорувати: вони не минуть самостійно

Які симптоми не можна ігнорувати

За словами лікаря, найчастіше скарги стосуються ваги, щитовидної залози та цукру в крові.

Також експерт назвала симптоми, на які важливо звертати увагу:

Підвищення АТ у молодому віці, особливо, коли це гіпертонічні кризи. Можливі ендокринологічні причини: феохромацитома, гіперальдостеронізм та тиреотоксикоз;

Тяга до солоної їжі, яка супроводжується слабкістю, зменшенням ваги та зміною забарвлення шкіри. Це може свідчити про патологію надниркових залоз - Аддісонову хворобу (надниркова недостатність);

Нефролітіаз - наявність каменів у нирках може бути симптомом гіперпаратиреозу;

Зниження зору. Це може свідчити про пухлину гіпофіза;

Виражена спрага, поліурія (часте сечовипускання) та рецидивуючі захворювання зовнішніх статевих органів. Все це може свідчити про високий рівень цукру крові;

Зменшення зросту більше ніж на 4 см з віком може свідчити про остеопороз;

Судоми та тремор можуть зустрічатися при тиреотоксикозі, підвищеному рівні пролактину, гіпопаратиреозі та інсуліномі.

Що потрібно робити

Спочатку в голові у людини з'являються переконання, "все мине", "нічого такого", "я не один/одна така". Однак, це не так.

Зазвичай симптоми не минають, а лише набирають оберти і далі людина звертається до всіх можливих спеціалістів підряд, але не до ендокринолога. Саме це фахівець допоможе вирішити проблему та покращити самопочуття.