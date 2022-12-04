Ці симптоми не можна ігнорувати: вони не минуть самостійно

Часто люди нехтують своїм здоров'ям та не звертають увагу на "сигнали", які дає організм, адже надіється, що все мине саме по собі. Однак, важливо вчасно виявити "неоднозначні" симптоми, які подає ендокринна система.
Про це розповіла ендокринолог та дієтолог Грета Донч в Instagram.
За словами лікаря, найчастіше скарги стосуються ваги, щитовидної залози та цукру в крові.
Також експерт назвала симптоми, на які важливо звертати увагу:
Спочатку в голові у людини з'являються переконання, "все мине", "нічого такого", "я не один/одна така". Однак, це не так.
Зазвичай симптоми не минають, а лише набирають оберти і далі людина звертається до всіх можливих спеціалістів підряд, але не до ендокринолога. Саме це фахівець допоможе вирішити проблему та покращити самопочуття.
Раніше лікар називали популярні ліки, які взагалі не працюють.
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