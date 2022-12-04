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Ці симптоми не можна ігнорувати: вони не минуть самостійно

Які важливі симптоми не можна ігнорувати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди нехтують своїм здоров'ям та не звертають увагу на "сигнали", які дає організм, адже надіється, що все мине саме по собі. Однак, важливо вчасно виявити "неоднозначні" симптоми, які подає ендокринна система.

Про це розповіла ендокринолог та дієтолог Грета Донч в Instagram.

Які симптоми не можна ігнорувати

За словами лікаря, найчастіше скарги стосуються ваги, щитовидної залози та цукру в крові.

Також експерт назвала симптоми, на які важливо звертати увагу:

  • Підвищення АТ у молодому віці, особливо, коли це гіпертонічні кризи. Можливі ендокринологічні причини: феохромацитома, гіперальдостеронізм та тиреотоксикоз;
  • Тяга до солоної їжі, яка супроводжується слабкістю, зменшенням ваги та зміною забарвлення шкіри. Це може свідчити про патологію надниркових залоз - Аддісонову хворобу (надниркова недостатність);
  • Нефролітіаз - наявність каменів у нирках може бути симптомом гіперпаратиреозу;
  • Зниження зору. Це може свідчити про пухлину гіпофіза;
  • Виражена спрага, поліурія (часте сечовипускання) та рецидивуючі захворювання зовнішніх статевих органів. Все це може свідчити про високий рівень цукру крові;
  • Зменшення зросту більше ніж на 4 см з віком може свідчити про остеопороз;
  • Судоми та тремор можуть зустрічатися при тиреотоксикозі, підвищеному рівні пролактину, гіпопаратиреозі та інсуліномі.

Що потрібно робити

Спочатку в голові у людини з'являються переконання, "все мине", "нічого такого", "я не один/одна така". Однак, це не так.

Зазвичай симптоми не минають, а лише набирають оберти і далі людина звертається до всіх можливих спеціалістів підряд, але не до ендокринолога. Саме це фахівець допоможе вирішити проблему та покращити самопочуття.

Раніше лікар називали популярні ліки, які взагалі не працюють.

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