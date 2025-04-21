Ці сигнали не можна ігнорувати: коли стосунки стають отруйними і варто поставити крапку

Є моменти в стосунках, коли вже не можна "ще трохи потерпіти" або "дати ще один шанс". Коли не йдеться про кризу, з якої можна вирости разом. А про ситуацію, де продовження - це повільне руйнування себе.

Як зрозуміти, що ваші стосунки вже на межі й треба терміново поставити крапку, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, іноді сигнали про те, що варто закінчувати стосунки, майже непомітні, але якщо уважно прислухатися до себе - все стає очевидним.

Ось кілька моментів, коли варто серйозно подумати про те, щоб поставити крапку:

Ви постійно відчуваєте напругу

Не разом спокійніше - а окремо. Ви не розслабляєтесь у стосунках, а тримаєтесь "в тонусі", щоб не нарватись.

"Якщо стосунки такі, що хочеться втікати на край світу і ховатися у темних печерах, то варто подумати про їх закінчення", - додає Віталій Курсік.

Ви відчуваєте себе менш цінним/цінною

Ваші потреби знецінюються, бажання ігноруються, а самооцінка повільно тане. Ви для партнера припинили бути пріоритетом.

Вас перестають чути

Ви вже говорили, пояснювали, просили. А у відповідь - тиша або агресія. Іноді це гірше, ніж сварка.

Ви змінюєтесь не на краще

Стаєте роздратованим, втомленим, байдужим. Стосунки витягують із вас ресурс, а не додають.

Вам страшно

Не від майбутнього, а просто поруч.

"Страшно бути собою, страшно щось сказати, страшно розслабитись. У таких випадках - не завжди потрібен "ще один шанс", - додає фахівець.

Іноді найсміливіше й найдоросліше рішення - це вийти зі стосунків. Не тому, що не любите.

"А тому, що більше не можете зраджувати себе. Бо іноді крапка - це не поразка, а початок нового речення. Якщо вам важко прийняти важливе рішення - ви завжди можете це обговорити зі спеціалістом", - резюмує Віталій Курсік.