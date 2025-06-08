Ці речі шокували туристку в Туреччині: популярна країна повна пасток

Не врахували розташування аеропортів у Стамбулі

У Стамбулі діють два міжнародні аеропорти: IST - у європейській частині міста, і SAW - в азійській. Це може створити незручності для тих, хто не знає географічних особливостей міста.

Подруги Елісон прилетіли в один аеропорт, але деякі з них мали внутрішні рейси з іншого. В результаті їм довелося жити в різних готелях біля кожного з аеропортів.

"Ми всі вилетіли, але змушені були зупинитись у різних районах - біля IST і біля SAW", - зазначила туристка.

Не варто міняти валюту в аеропорту

Попри поганий курс, Елісон вирішила обміняти долари на ліри просто в аеропорту. Це здалося зручним, адже вона прибула пізно і не хотіла залишитися без готівки. Але вже наступного дня вона знайшла обмінники в місті з набагато вигіднішими умовами.

Крім того, в Туреччині багато банкоматів, і деякі, як-от Halkbank, не беруть комісії. "Після цієї першої фінансової невдачі я знімала гроші лише в банкоматах Halkbank, які не стягували з мене жодної комісії", - додала вона.

Турецький чай може зіпсувати сон

У перші дні в Туреччині Елісон активно пила місцевий чорний чай - çay. Він був дешевим, смачним і пропонувався буквально всюди - від ресторанів до стоматологічних клінік. Вона не одразу зрозуміла, що в цьому напої досить багато кофеїну.

В середній чашці - понад 40 мг, що майже половина від порції кави. "Коли я порахувала, скільки кофеїну спожила за день, одразу зрозуміла, чому мій джетлаг такий сильний", - поділилася дівчина.

Турецький чай містить забагато кофеїну (фото: Freepik.com)

Завищені ціни на сувеніри на Гранд-базарі

Елісон захопилася атмосферою Великого базару в Стамбулі та накупила сувенірів. Її вразили кольорові тканини, аромати спецій і харизматичні продавці. Але наступного дня, гуляючи районом Кадикей, вона побачила ті самі товари за значно нижчими цінами.

Тоді дівчина зрозуміла, що переплатила. "Це місце справді зачаровує, але наступного разу я утримаюся від покупок саме там", - зазначила вона.

Не всі продукти можна ввозити додому

Після відпочинку Елісон вирішила привезти з собою турецькі смаколики як подарунки. Більшість з них вона змогла провезти, але її великий мішок сушеної хурми конфіскували на кордоні.

Виявилося, що багато сушених фруктів не дозволено ввозити до США. Їй слід було перевірити ці правила заздалегідь. "Я була у розпачі, коли довелося залишити хурму в аеропорту по поверненню", - зізналася мандрівниця.